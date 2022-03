Ein Corona-Test. Foto: AP/Brittany Murray

Wien – An den Schulen wird nach den Osterferien nur mehr einmal pro Woche ein PCR-Test durchgeführt. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) den Schulen am Dienstag in einem Schreiben mitgeteilt. Antigentests werden nur mehr dann zur Verfügung gestellt, wenn es davor zu positiven Fällen gekommen ist. Die Maskenpflicht außerhalb der Klasse bleibt dagegen "bis auf weiteres" aufrecht.

Derzeit wird an den Schulen dreimal pro Woche getestet – mindestens zweimal mit der aussagekräftigeren PCR-Methode und einmal per Antigentest. Nach Ostern findet grundsätzlich nur mehr ein wöchentlicher PCR-Test statt. Antigentests werden dann nur mehr eingesetzt, wenn davor positive Fälle registriert wurden. Damit vollziehe man die "Redimensionierung" der Teststrategie im Gleichklang mit dem Gesundheitsministerium, hieß es in einer Aussendung.

"Redimensionierung"

"Im Sinne der allgemeinen Teststrategie passen wir auch in der Schule die Corona-Testungen an. Nach enger Abstimmung mit dem Gesundheitsressort redimensionieren wir die Corona-Tests nach den Osterferien auf einen Test pro Woche. Das entspricht monatlich vier bis fünf PCR-Tests an den Schulen", so Polaschek.

Keine Änderung gibt es bei der Maskenpflicht: In der Klasse muss keine Maske getragen werden, im restlichen Schulgebäude schon. Weiterhin können die einzelnen Schuldirektionen im Bedarfsfall eine zusätzliche Maskenpflicht beschließen – etwa nach gehäuften Infektionen. Dazu wird gerade ein Katalog mit Beispielen erarbeitet.

Die Osterferien enden am 18. April. Vor den Ferien erhalten die Schüler noch zwei Antigentests, damit sie sich im Urlaub bzw. vor der Rückkehr in die Schule testen können.

Reduktion des Testangebots

Bisher war offiziell nur klar, dass das Testangebot reduziert werden soll – vor eineinhalb Wochen kündigte Polaschek an, dass man bis Ostern beim jetzigen System bleiben wolle. Doch schon Mitte März berichtete DER STANDARD über konkrete Pläne, die auf Beamtenebene diskutiert wurden.

Damals wurde darüber nachgedacht, dass nach den Osterferien Schülerinnen und Schüler nur noch zweimal statt dreimal die Woche getestet werden. Ab dem 25. April sollte nach damaligem Plan auf einen PCR-Test pro Woche umgestellt und Antigentests völlig abgeschafft werden. Der nun bekannt gewordene Plan ist also noch knapper: Die Phase, die eigentlich für den 25. April vorgesehen war, tritt schon nach Ostern in Kraft. (red, APA, 29.3.2022)