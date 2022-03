Es ist eines der beliebtesten Studienfächer, das jährlich von tausenden angehenden Studierenden gewählt wird: das Studium der Human- oder auch der Zahnmedizin. Ob an einer öffentlichen medizinischen Universität in Linz, Graz, Innsbruck oder Wien oder an einer privaten – wer in Österreich Medizin studieren möchte, hat eine große Auswahl an Standorten und Fakultäten. Doch um überhaupt zum Studium an einer öffentlichen Uni zugelassen zu werden, muss erst ein Aufnahmetest absolviert werden. Bei zehntausenden Bewerbungen für den "MedAT" jährlich gibt es allerdings meist nicht mehr als 2.000 Plätze.

Was gefällt Ihnen am Medizinstudium? Foto: Heribert Corn

Wer einen der begehrten Plätze ergattert hat, dem stehen lernintensive und praxisorientierte zwölf Semester bevor. In dem in drei Abschnitte gegliederten Diplomstudium der Humanwissenschaft steht das Verständnis über den und die Beschäftigung mit dem menschlichen Körper, also dem menschlichen Organismus, in Gesundheit und Krankheit im Zentrum. Unter anderem werden theoretisches Wissen, klinische Fertigkeiten, kommunikative und soziale sowie berufsrelevante Kompetenzen vermittelt. Neben Seminaren und Praktika während des Studiums steht abschließend die klinisch-praktische Ausbildung an.

Ihre Erfahrungen mit dem Medizinstudium?



Was hat Sie veranlasst, sich für dieses Studium zu entscheiden? Welchen Standort haben Sie gewählt? Wie ist das Studium dort aufgebaut, was gefällt Ihnen daran, was haben Sie sich anders vorgestellt? Für welchen beruflichen Werdegang haben Sie sich nach Ihrem Abschluss entschieden? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 30.3.2022)