Seit Monaten wurden die Änderungen des Sony-Abos erwartet, jetzt sind sie da. Foto: Sony

Bereits im Juni dieses Jahres werden PlayStation Plus und PlayStation Now zu einem neuen PlayStation-Plus-Abonnementservice zusammengeführt. Kunden können dann unter drei Angeboten wählen, wie Sony in einer Pressemitteilung wissen lässt.



Playstation Plus Essential

PlayStation Plus Essential bietet dieselben Vorteile, die PlayStation Plus-Mitglieder bereits heute erhalten, wie beispielsweise monatlich herunterladbare Spiele, exklusive Rabatte, Cloud-Speicher für gespeicherte Spiele und Zugriff auf den Online-Multiplayer. Für bestehende PlayStation-Plus-Mitglieder mit diesem Tarif gibt es keine Änderungen. Der Preis für PlayStation Plus Essential bleibt der gleiche wie der aktuelle Preis für PlayStation Plus, das heißt 8,99 Euro monatlich, 24,99 Euro vierteljährlich oder 59,99 Euro jährlich.

Playstation Plus Extra

PlayStation Plus Extra bietet alle Vorteile des Essential-Tarifs und fügt einen Katalog von bis zu 400 PS4- und PS5-Spielen hinzu, darunter Blockbuster-Spiele aus dem PlayStation-Studios-Katalog. Spiele, die Teil des Extra-Tarifs sind, können heruntergeladen werden.

Preislich liegt man hier etwas höher als in der Essential-Variante und zahlt auf Wunsch entweder 13,99 Euro monatlich, 39,99 Euro vierteljährlich oder 99,99 Euro jährlich.

Playstation Plus Premium

PlayStation Plus Premium bietet alle Vorteile der Tarife Essential und Extra und fügt bis zu 340 zusätzliche Spiele hinzu. Darunter PS3-Spiele, die über Cloud-Streaming verfügbar sind, und einen Katalog mit beliebten Spieleklassikern der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind.

Außerdem bietet dieser Tarif zusätzlichen Cloud-Streaming-Zugriff für originale PlayStation-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele, die in den Tarifen Extra und Premium angeboten werden. Spieler können Spiele via PS4- und PS5-Konsolen sowie PC streamen.

In diesem Tarif werden zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen angeboten, sodass ausgewählte Spiele vor dem Kauf ausprobiert werden können.

Die Preise liegen bei 16,99 Euro monatlich, 49,99 Euro vierteljährlich oder 119,99 Euro jährlich.

Bei der Markteinführung werden Titel wie Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal angeboten. Aufgrund der engen Zusammenarbeit von PlayStation mit den Entwicklern der PlayStation Studios sowie Drittanbieter-Partnern, wird eine regelmäßig aktualisierte Bibliothek geschaffen, die ähnlich wie der Game Pass bei Microsoft seine Fans finden soll.

Weitere Details zu den im neuen PlayStation-Plus-Service angeboten Spielen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Die wichtigste Frage, ob zum Beispiel neue First-Party-Spiele direkt in den Premium-Service wandern, hat Sony ebenfalls noch nicht beantwortet. In jedem Fall ist man mit den zwei Premium-Services bereits teurer als der Game Pass von Microsoft. Man darf gespannt sein, ob der US-Konzern seine Preise nach dieser Ankündigung an die Konkurrenz anpassen wird.

Playstation Now

Nach der Einführung des neuen PlayStation-Plus-Service wird PlayStation Now in das neue PlayStation-Plus-Angebot übergehen und nicht mehr als eigenständiger Service verfügbar sein. PlayStation-Now-Kunden migrieren zu PlayStation Plus Premium, ohne dass sich die aktuellen Abonnementgebühren bei der Einführung erhöhen. (red, 29.3.2022)