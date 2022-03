19.40 REPORTAGE

Re: Trucker verzweifelt gesucht – Warum Speditionen um Nachwuchs kämpfen müssen Der Traum von den "Kings of the Road" scheint ausgeträumt. Staus, Zeitdruck, schlechte Bezahlung und ein Mangel an Rastplätzen sorgen dafür, dass Speditionen händeringend nach Lkw-Fahrern suchen. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Lara (D 2019, Jan-Ole Gerster) An ihrem 60. Geburtstag ist Lara (Corinna Harfouch) nicht nach Feiern zumute. Beim großen Klavierkonzert ihres Sohnes (Tom Schilling) fühlt sie sich nicht willkommen, verteilt aber beim einsamen Gang durch Berlin Restkarten an Menschen, die ihr begegnen. Mit seiner famosen Hauptdarstellerin destillierte Regisseur Jan-Ole Gerster das intensive Porträt einer Frau, die mit der Welt hadert. Bis 21.45, Arte

Fühlt sich an ihrem 60. Geburtstag von ihrer Familie alleingelassen:Corinna Harfouch in "Lara", Arte, 20.15 Uhr Foto: Foto: Studiocanal / Frederic Batier

20.15 REPORTAGEN

Dok 1: Wohnen wird Luxus & Viel verbautes Österreich Ein immer größerer Anteil des Einkommens muss für das Wohnen auf gewendet werden. Lisa Gadenstätter berichtet über das Überleben im Immo-Dschungel. Ab 21.05 Uhr folgt dann Hanno Settele einer weiter wachsenden Betonspur durch Österreich, das mit täglich knapp zwölf neu verbauten Hektar Boden an der Spitze Europas liegt. Bis 21.55, ORF 1

20.15 ACTIONTHRILLER

Speed (USA 1994, Jan de Bont) Fährt der Bus langsamer als 50 Meilen pro Stunde, explodiert er mitsamt seinen Insassen. Als Fracht mit Star-Appeal an Bord: Keanu Reeves und Sandra Bullock. Regisseur Jan de Bont hat aus diesen Voraussetzungen einen der erfolgreichsten Actionthriller der 90er-Jahre gestrickt. Bis 22.30, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ungarn – Orbáns illiberale Demokratie Bei den Parlamentswahlen am 3. April muss der rechtsnationale Regierungschef Viktor Orbán um seine Macht fürchten. Die Reportage zeigt, wie Orbáns Konzept der sogenannten illiberalen Demokratie Ungarn verändert hat und wie sehr es die EU unter Druck bringt. Bis 23.20, ORF 2

23.20 REPORTAGE

Weltjournal +: Im Fadenkreuz der Machthaber – Zivilgesellschaft in Gefahr Wo Autokraten und Populisten regieren, geraten bürgerliche Freiheiten unter Druck. Autoritäre Machthaber attackieren die Zivilgesellschaft und damit eine grundlegende Säule der Demokratie. Die Doku zeigt, welchen Repressionen die Zivilgesellschaft ausgesetzt ist und welche Auswirkungen dies für die Zukunft der demokratischen Idee bedeutet.

Bis 0.15, ORF 2

1.05 FAMILIENDRAMA

Mein Vater, das Kind (Le garçu, F 1995, Maurice Pialat) Versteckt in Artes Nachtprogramm: Der letzte und sehr persönliche Film des großen französischen Filmemachers und Malers Maurice Pialat. Gérard Depardieu verkörpert in der vierten Zusammenarbeit mit dem Regisseur einen egozentrischen Vater, der sich gerade von seiner jüngeren Frau trennt, aber wegen seines kleinen Sohnes immer wieder in die Beziehung reindrängt. Bis 2.50, Arte