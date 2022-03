Die Partys in der Londoner Downing Street haben die Menschen in London erzürnt – und zu zahlreichen Rücktrittsaufforderungen, auch parteiintern, geführt. Foto: Matt Dunham

Die britischen "Partygate"-Ermittlungen haben zu ersten Geldstrafen geführt: Wegen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen am Londoner Regierungssitz würden ab Dienstag die ersten 20 "Bußgeldbescheide" verschickt, kündigte die Londoner Polizei an – ohne mitzuteilen, wer davon betroffen ist. In der Downing Street ging nach Angaben eines Sprechers zunächst kein Bescheid ein.

Ermittlungen gehen weiter

Die Ermittlungen würden fortgesetzt, teilte Londons Metropolitan Police mit. Es gebe noch eine "erhebliche Zahl" von Beweisen, die geprüft werden müssten. Weitere Maßnahmen seien deshalb nicht ausgeschlossen.



Die Untersuchungen wegen des Skandals um Feiern mit viel Alkohol in seinem Amtssitz während des Corona-Lockdowns hatten den britischen Regierungschef Boris Johnson Anfang des Jahres schwer unter Druck gesetzt. Der Ukraine-Krieg lenkte jedoch die Aufmerksamkeit von möglichem Fehlverhalten des konservativen Premiers ab.

Die Bescheide könnten den Skandal nun wieder in die Schlagzeilen bringen, da die Polizei offenbar davon ausgeht, dass es tatsächlich zu Verstößen gekommen ist. Insbesondere, falls Johnson direkt von einer Geldstrafe betroffen ist, dürfte das für weiteren Druck sorgen.

Johnsons Beliebtheit im Sinkflug

Scotland Yard hatte wegen mehrerer Partys am Regierungssitz während der Corona-Ausgangssperren in den Jahren 2020 und 2021 Ermittlungen aufgenommen. Der Premier, dessen Beliebtheit nach dem Skandal stark gesunken war, hatte sich im Jänner vor den Abgeordneten entschuldigt, einen Rücktritt jedoch ausgeschlossen und auf die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen verwiesen. Die "Partygate"-Affäre könnte für ihn gefährlich werden, weil sich auch Abgeordnete seiner eigenen Konservativen Partei wegen der Enthüllungen von ihm abwandten.

Johnsons Sprecher sagte am Dienstag, er werde über alle Entwicklungen informieren, die in der Sache von Bedeutung seien.

Knapp 1.000 Euro Strafe

Die Polizei ermittelt derzeit die Umstände von zwölf Zusammenkünften im Dienstsitz Downing Street und im Kabinettsbüro. Eine regierungsinterne Untersuchung hatte ergeben, dass Mitarbeiter des Regierungschefs dort auch bei alkoholischen Getränken einen informellen Austausch gepflegt hatten. Nach den Lockdown-Vorschriften drohen Personen, die sich an Versammlungen von mehr als 15 Mitgliedern beteiligt haben, Geldstrafen von 800 Pfund (aktuell 956,45 Euro). (APA, 29.3.2022)