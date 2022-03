Die eintägige Gesprächsrunde in Istanbul zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands hat am Dienstag Bewegung in die Verhandlungen gebracht

Zu einem Handschlag waren die beiden Delegationen – links Russland, rechts die Ukraine – dem Vernehmen nach nicht bereit. Jedenfalls auf dem Papier gab es aber Fortschritte. Foto: IMAGO/SNA

Seit mehr als einem Monat tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine schon, ganze Städte liegen in Trümmern, die Zivilbevölkerung leidet unter Bombardements und Artilleriebeschuss. Während im fernen Istanbul die Unterhändler Russlands und der Ukraine am Dienstag eine eintägige Verhandlungsrunde starteten, meldete Kiew einen russischen Raketenangriff auf ein Regierungsgebäude im südukrainischen Mykolajiw, sieben Menschen starben dabei. Später wurde bekannt, dass Moskau zehn Diplomaten aus den baltischen EU-Staaten des Landes verwiesen hat.

Vor den Verhandlungen hatte sich keinerlei Optimismus breitgemacht: Den ukrainischen Delegierten war empfohlen worden, bei der Konferenz im Istanbuler Dolmabahçe-Palast möglichst nichts zu trinken, nichts zu essen und auch keine Oberflächen anzufassen: Die Gefahr, Opfer einer Vergiftung zu werden, schien nicht auszuschließen. Am Nachmittag meldete der russische Chefverhandler Wladimir Medinski dann doch, dass die Gespräche "konstruktiv" verlaufen seien.

Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft bei Sicherheitsgarantien

Das ist bemerkenswert, denn es wurden durchaus heiße Eisen angefasst: Von Kiew war zu hören, dass man zu einem neutralen Status – und damit zum Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft – bereit sei, sofern man Sicherheitsgarantien erreiche.

Und "in 15 Jahren" wolle man zudem über den Status der von Russland annektierten Krim sprechen. Vorbedingung für all dies: ein kompletter Waffenstillstand. Moskau gab an, seine Truppen würden angesichts der Gespräche die Angriffe auf Kiew und Tschernihiw reduzieren.

Bis die Waffen tatsächlich schweigen, könnte aber noch einiges an Zeit vergehen. Der US-Osteuropaforscher Timothy Snyder, Professor an der Yale University und Forschender am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), hat in einem vielbeachteten Twitter-Thread Thesen über die Lage in der Ukraine nach viereinhalb Wochen Krieg postuliert. DER STANDARD hat die drei wichtigsten mit der Situation auf dem Feld abgeglichen:

These: Wladimir Putin hat die Eigenstaatlichkeit der Ukraine massiv unterschätzt.

Seit Kriegsbeginn hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Widerstand gegen die russische Militärmaschinerie ein Gesicht gegeben. Auch aus dem von der Kreml-Propaganda herbeigesehnten, freudigen Empfang für die an der "Spezialoperation" beteiligten russischen Truppen in der Ukraine wurde bekanntlich nichts. Die Invasion hat das Nationalbewusstsein der Ukraine stärker gefestigt, als es zu Friedenszeiten je möglich gewesen wäre.

These: Die Invasion war nur mit wenigen Menschen abgesprochen.

Am Wochenende kursierten Gerüchte, wonach Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu nicht freiwillig zwei Wochen lang aus der Öffentlichkeit verschwunden war. Er soll nach einem Rüffel durch Putin einen Herzinfarkt erlitten haben. Ganz gleich, ob diese medizinische Ferndiagnose zutrifft oder als Propaganda firmiert: Es läuft nicht mehr rund im Kreml. Snyder geht davon aus, dass Putin mittlerweile geleakten Geheimdienstinformationen die Schuld daran gibt, dass die Ukraine so gut auf den Überfall vorbereitet war. Sergej Beseda, Chef der internationalen Spionage beim Geheimdienst FSB, soll unter Hausarrest stehen – was Snyders These erhärten würde.

These: Putin hat nicht mit so harten Sanktionen des Westens gerechnet.

Eigentlich, so Snyder, hätte Russland schon nach zwei Tagen eine Marionettenregierung in Kiew installieren wollen – und mit dieser dann bequem verhandeln. Nun muss es mit durchaus selbstbewussten Selenskyj-Vertretern sprechen. Sogar der russische Oligarch Roman Abramowitsch sitzt als Vermittler jetzt mit am Tisch. Putin hat nicht nur die Ukraine, sondern auch den Westen unterschätzt. Seine Invasion steckt auch deshalb fest, weil sich die USA und Europa einig wie selten zuvor gezeigt haben. (Florian Niederndorfer, 30.3.2022)