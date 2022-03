Martin Scherb darf jubeln. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Österreichs U19-Fußball-Nationalteam fährt zur EM-Endrunde in die Slowakei. Die ÖFB-Auswahl jubelte am Dienstag als Zuschauer, weil der bereits chancenlose Gruppengegner Dänemark mit einem 3:3 (1:2) Spanien in Schach hielt. Die Iberer hätten einen Sieg mit zumindest zwei Toren Unterschied für den Gruppensieg gebraucht. Stattdessen buchten die von Martin Scherb betreuten Österreicher als Gruppensieger das Ticket für das Großturnier (18. Juni bis 1. Juli) im Nachbarland.

Nach dem sportpolitischen Ausschluss Russlands reichte den rot-weiß-roten Talenten (Jahrgang 2003) beim Eliteturnier in Spanien ein 2:0 in einer wahren Regenschlacht gegen Dänemark und ein 2:2 gegen Spanien. Die Gastgeber führten am Dienstag in Benidorm bereits mit 3:1, doch die von Sturm-Graz-Torjäger Rasmus Höjlund als Kapitän aufs Feld geführten Nordländer ließen sich nicht hängen.

"Herzlichen Dank an die Dänen, die sich richtig reingehaut haben", meinte danach Scherb. "Es ist einfach fantastisch. Während des Spiels war es schon furchtbar, weil man selbst nicht eingreifen kann. Wir haben es als Team gemeinsam in einem Zoom-Call geschaut, das war schon ein richtig schöner Moment. Ich freue mich total für die Spieler." (APA, 29.3.2022)