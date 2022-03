Freude bei Fernandes und Ronaldo. Foto: IMAGO/GlobalImagens

Portugal und Polen haben sich für die Winter-Fußball-WM 2022 in Katar qualifiziert. Die Portugiesen setzten sich im Play-off-Finale gegen Italien-Bezwinger Nordmazedonien souverän mit 2:0 durch. Manchester-United-Star Bruno Fernandes erzielte beide Treffer (32., 65.). Polen bezwang Schweden ebenfalls mit 2:0. Durch Tore von Robert Lewandowski (50./Elfmeter) und Piotr Zielinski (72.) buchten die effizienteren Polen ihre vierte Teilnahme an einem Großturnier in Folge.

Das 13. und letzte Ticket des Europa-Verbandes für die von 21. November bis 18. Dezember stattfindende Endrunde wird erst im Juni vergeben. Österreich-Bezwinger Wales trifft dann auf den Sieger zwischen Schottland und Ukraine. Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine wurde die Partie verschoben.

Gewarnt

Portugal war durch das späte 1:0 der Nordmazedonier in Palermo gewarnt gewesen. Im ausverkauften Estadio do Dragao trat der EM-Gegner Österreichs erneut gefällig auf, vor allem neutralisierten die "Füchse" den Favoriten eine halbe Stunde lang fast komplett. Dann aber leistete sich Kapitän Stefan Ristovski einen Querpass direkt in die Füße von Bruno Fernandes, der nach einem Doppelpass mit Ronaldo zur Führung einschoss (32.).

Fernandes, bei seinem Club Manchester United zeitweise arg in der Kritik stehend, erwischte einen seiner besseren Tage. 65. Minute, Konter Portugal: Fernandes übernahm eine Maßflanke von Diogo Jota sehenswert volley, der Ball schlug zum 2:0 ein. Der Europameister von 2016 gab sich keine Blöße.

In Chorzow waren die Quoten im Vorfeld gleichmäßiger verteilt gewesen. Polen hatte durch den Ausschluss Russlands im Halbfinale ein Freilos gehabt, Schweden war gegen Tschechien nach kräftezehrenden 120 Minuten mit 1:0 aufgestiegen.

Lewandowski per Elfer

In dem wie prognostiziert ausgeglichenen Match ohne viele Strafraumszenen waren die Gäste zunächst die etwas bessere Mannschaft. Ein von Bayern-Star Robert Lewandowski souverän verwerteter Elfmeter brachte Polen auf die Siegerstraße (50.). Der eingewechselte Grzegorz Krychowiak war von Jesper Karlström ungestüm zu Fall gebracht worden.

Schweden wehrte sich, fand Top-Chancen vor, doch effizienter waren die Polen. Zielinski eroberte gegen Marcus Danielsson den Ball und erzielte mit einem platzierten Abschluss das 2:0 (72.). Der mentale Tiefschlag saß, die in Summe talentierteren Schweden schafften den Turnaround auch mit Zlatan Ibrahimovic (ab 79.) nicht mehr. Der Altstar (40) bleibt damit in seiner schillernden Karriere ohne WM-Treffer.

Senegal feiert Déjà-vu-Triumph

Die Fußball-Nationalmannschaft des Senegal hat sich doch noch das Ticket für die WM Ende des Jahres in Katar gesichert. Der Afrika-Cup-Champion rettete sich am Dienstag gegen Ägypten in Dakar nach der 0:1-Hinspiel-Niederlage mit einem 1:0 nach 90 Minuten und der Verlängerung ins Elfmeterschießen und behielt dort mit 3:1 die Oberhand. Ex-Salzburg-Star Sadio Mane und Co. durften damit wie auch schon im Afrika-Cup-Finale im direkten Duell jubeln.

Schon damals war die Partie zum großen Duell von Mane mit seinem ägyptischen Liverpool-Kollegen Mohamed Salah hochstilisiert worden. Während Mane am Dienstag den letzten Elfmeter verwandelte, hatte Salah als erster Schütze seines Teams vergeben. Damit war er nicht alleine, die ersten vier Elfmeter landeten allesamt nicht im Tor. Mane war aber nicht der einzige Held, vielleicht noch wichtiger war der Treffer von Boulaye Dia bereits in der dritten Minute in einer alles andere als ansehnlichen Partie.

Ghana reicht ein Remis

Der Senegal ist zum dritten Mal bei einer WM dabei. Bereits zum vierten Mal darf Ghana eine Rolle spielen. Den "Black Stars" reichte am Dienstag ein 1:1-Remis in Abuja gegen Gastgeber Nigeria, um nach der Nullnummer im Hinspiel aufgrund der Auswärtstorregel die Oberhand zu behalten. Thomas Partey (10.) profitierte beim frühen Führungstor der Gäste von einem Tormannfehler, Nigerias Ausgleich von William Troost-Ekong (22./Elfmeter) war am Ende zu wenig. (APA, red, 29.3.2022)