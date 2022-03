Eine EU-Außenstelle in Mariupol wurde offenbar stark beschädigt, die Missionsmitglieder aber nicht verletzt

Josep Borrell gab an, dass keine Mitglieder verletzt wurden. Foto: STEPHANIE LECOCQ

Eine Vertretung der EU-Beratermission in der Ukraine ist nach Angaben des EU-Chefdiplomaten Josep Borrell von Russland beschossen worden. Man habe glaubwürdige Informationen darüber erhalten, dass die Räumlichkeiten der Außenstelle Mariupol der EU-Beratungsmission in der Ukraine vor kurzem unter russischen Beschuss geraten sei, heißt es in einer Mitteilung von Dienstagabend.

Das Büro und die Ausrüstung seien stark beschädigt worden, hieß es. Missionsmitglieder wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. (APA, 30.3.2022)