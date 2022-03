Krieg in der Ukraine

Mehr als vier Millionen Menschen sind seit Ausbruch des Krieges aus der Ukraine geflüchtet

Die Ukraine und der Westen haben Zweifel an dem angekündigten russischen Teilabzug in der Nordukraine. Ukrainische Städte wurden am Mittwoch weiter bombardiert. Kiew wäre bei Sicherheitsgarantien zur Neutralität bereit