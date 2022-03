Der Krieg hat deutlichere Auswirkungen auf Österreichs Wirtschaft als zunächst erwartet. Foto: REUTERS / Andrew Kelly

Wien – Wegen des Ukraine-Kriegs rechnet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) für heuer mit einem deutlich geringeren Wachstum und einer deutlich höheren Inflation als noch im Dezember angenommen. Beim realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) erwartet die Nationalbank mittlerweile nur noch ein Plus von 3,5 Prozent und damit um 0,8 Prozentpunkte weniger als im Dezember. Die Inflationserwartung wurde auf 5,3 Prozent angehoben, das entspricht einer Steigerung um 2,1 Prozentpunkte.

Krieg beeinflusst Österreichs Wirtschaft "wesentlich"

"Die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist durch diesen Krieg und seine Folgen wesentlich beeinflusst und markiert einen Wendepunkt", sagte OeNB-Gouverneur Robert Holzmann am Mittwoch laut Aussendung. Die Auswirkungen des Kriegens seien für rund die Hälfte der BIP-Abwärtsrevision und für rund ein Viertel der Inflations-Aufwärtsrevision verantwortlich.

In den kommenden Jahren dürfte sich die Inflation aber wieder deutlich abschwächen. Für 2023 und 2024 rechnet die OeNB mit einer Inflationsrate von 2,9 bzw. 2,3 Prozent. Auch für das BIP-Wachstum wird eine weitere Abschwächung in den kommenden beiden Jahren auf 2,2 bzw. 2,0 Prozent erwartet. Bei längerer Kriegsdauer oder falls sich die Sanktionen gegen Russland weiter intensivieren sollten, sei jedoch mit deutlichen stärkeren Auswirkungen auf das Wachstum und die Inflation zu rechnen.

57 Millionen an Bund

Außerdem gab die Nationalbank bekannt, 57 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021 an den Bund auszuschütten. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr – damals waren es 8 Millionen Euro – aber sehr viel weniger als noch vor einigen Jahren. Im Jahr 2019 gingen über 200 Millionen an den Bund. Zusätzlich zu den 57 Millionen werden 24 Millionen Euro an Körperschaftssteuer (Köst) an den Bund abgeführt. Die Pandemie und die daraus resultierenden Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) belasteten das Ergebnis. (APA, 30.3.2022)