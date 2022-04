Was hält Sie davon ab, zu heiraten? Foto: imago images/blickwinkel

Klar, wenn man nie die Option hatte, zu heiraten, weil man in keiner oder keiner längeren Beziehung war, stellt sich die Frage, warum man nicht heiraten will, wohl kaum. Doch viele Menschen entscheiden sich auch in langjährigen Partnerschaften bewusst gegen eine Hochzeit. Die Gründe können divers sein. Möglicherweise hat man dafür einfach nichts übrig – zu heiraten und das Konzept der Ehe sind nichts, was man sich für das eigene Leben wünscht, selbst wenn man in einer glücklichen Partnerschaft lebt. "Kamiikatze" fehlt zum Beispiel grundlegend das Verständnis dafür:

Manche finden den Gedanken an eine Hochzeit vielleicht gar nicht schlimm, doch der Partner oder die Partnerin ist strikt dagegen; oder man möchte sich nicht mit den Formalitäten oder einer möglichen Feierlichkeit auseinandersetzen und auch nicht das Geld dafür aufbringen. Da rein statistisch fast die Hälfte aller Ehen wieder geschieden wird und Scheidungen oft mit Aufwand, Stress, Kosten und Konflikten verbunden sind, möchte man dem vielleicht von Grund auf vorbeugen und gar nicht erst heiraten. Aber es können auch sehr persönliche, individuelle Gründe gegen eine Ehe sprechen.

Wie ist das bei Ihnen?

Warum möchten Sie nicht heiraten? Haben Sie schon einmal mit dem Gedanken gespielt, zu heiraten, und ihn dann doch wieder verworfen? Wie steht Ihr Partner, Ihre Partnerin dem Thema Ehe gegenüber? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 1.4.2022)