Die Turniere locken mit Preisgeldern und Live-Berichterstattung. Foto: Red Bull

Die Eventbranche hat in den letzten zwei Jahren sehr gelitten. Zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt, darunter auch große Gaming-Ereignisse wie die Game City oder die Vienna Comic Con. In Sachen E-Sport wich man gelegentlich auf exklusive Online-Events aus, aber in den kommenden Monaten sollen wieder mehr Offline-Events der Szene eine Bühne bieten.

Fünf Jahre A1-Liga

2022 feiert der Mobilfunker A1 sein fünfjähriges Engagement im heimischen E-Sport. Mit der eSports League Austria hat man eine stabile Liga etabliert, die sogar über die österreichischen Grenzen hinaus Teilnehmer findet. Nach zwei Jahren Offline-Pause will man am 18. Juni das eintägige Finale der derzeit laufende Saison gebührend feiern und bis zu 5.000 Besuchern ein Programm bieten.

Derzeit sind fünf Spiele Teil der Liga, deren erste Qualifikationsrunden bereits angelaufen sind. Neben dem Dauerbrenner League of Legends sind der Shooter Valorant und das Mobile-Game Brawl Stars am Start. Neu im Programm findet sich das taktische Teamfight Tactics. Wie gewohnt wird das Preisgeld für das Turnier mehrere tausend Euro betragen.

Wo das Finale stattfindet, was die Besuchertickets kosten werden und welches Rahmenprogramm auf die Besucher wartet, wird A1 in den nächsten Wochen bekannt geben, wie man gegenüber dem STANDARD bestätigte. In der Vergangenheit nutzte man unter anderem das Wiener Gasometer für ein Finale. Mehr zu den einzelnen Turnieren findet man auch auf der Website der Liga.

Foto: A1

Planet One

Bereits im Mai, vom 27. bis 29., wird das Red Bull Planet One in der Marx-Halle Wien stattfinden. Mit einem Preisgeld von 10.000 Euro und einigen interessanten Turnierideen will man die heimische Community unterhalten. Mehr zum Event will der Veranstalter ebenfalls in den nächsten Wochen kommunizieren.

Gespielt werden wie bei A1 League of Legends und Teamfight: Tactics. Zusätzlich dürfen sich Teilnehmer im Fußball-Racer Rocket League oder im populären Shooter CS:GO versuchen. Wer sich keinen der 400 Gaming-Plätze sichern kann, der darf zumindest als Besucher dem Event beiwohnen.

Wer sich alleine für das Event anmeldet, der zahlt 29 Euro für ein reguläres Ticket und 149 Euro für ein Premium-Ticket. Bei Letzterem steht bereits ein Gaming-PC an einem vorreservierten Platz. Die Ticketreservierung ist auf der Website bereits möglich.

In den letzten Jahren hat sich die Szene dank einiger Events der Öffentlichkeit präsentieren können. Foto: Red Bull

Level up Salzburg

Der Neuling unter den E-Sport-Events ist ohne Zweifel das Level up Salzburg. Als eines von wenigen Events startete man im vergangenen Jahr trotz Corona mit einem eintägigen Event, um in die heimische E-Sport-Szene zu schnuppern. Die Premiere wurde in der Szene sehr gelobt, weshalb der Veranstalter bereits kurz darauf eine Fortsetzung zusicherte.

Diese wird nun tatsächlich von 1. bis 2. Juli im Messezentrum Salzburg stattfinden. Im Gegensatz zu den anderen Events formuliert man schon sehr klar das zu erwartende Programm. So soll es etwa einen Retrobereich mit alten Konsolen geben, eine Indie-Area und einige VR-Stationen. Zusätzlich will man eine Brettspiel- und Sammelkarten-Ecke einrichten sowie einen Essensbereich und eine Cosplay-Area bieten.

Um auch den professionellen Austausch in der Szene zu ermöglichen, wird es diverse "Gaming Business Talks" geben. Das Highlight sollen aber wie im Vorjahr die Finalspiele in Rocket League, CS:GO und anderen Spielen sein, die auf der Hauptbühne ausgetragen werden.

Für die Teilnahme am Turnier ist ein LAN-Ticket für 49 Euro nötig. Tagespässe für Besucher gibt es um 15 Euro. Tickets sind auf der Website bereits erhältlich.