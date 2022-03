Die neue Vereinbarung umfasst alle Verbreitungswege in Österreich, Deutschland und der Schweiz

Die Women's Super League ist ab 2022/23 auf Sky zu sehen. Foto: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Sky hat sich die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der höchsten englischen Frauenfußballliga – der FA Women's Super League – gesichert. Ab der Saison 2022/23 sind somit Spiele aus der Liga, die international als Vorreiter hinsichtlich der Professionalisierung im Frauenfußball gilt, zu sehen, aber auch wöchentliche Highlight-Shows, Interviews, Dokumentationen und Magazine.

"Die Barclays FA Women's Super League passt ideal in unser Sportportfolio – zugleich bieten wir dem Frauenfußball eine größere Plattform und bauen unsere Führungsposition im Bereich Frauensport konsequent weiter aus", wurde Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland, in einer Aussendung zitiert. Die neue Vereinbarung umfasst alle Verbreitungswege in Österreich, Deutschland und der Schweiz. (APA, 30.3.2022)