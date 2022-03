Literatur

Nobelpreisträgerin Herta Müller: "Diktatoren wissen, was sie ihrem Land antun"

Die deutsch-rumänische Schriftstellerin hält am Mittwoch den Festvortrag zur Eröffnung der Erich-Fried-Tage in Wien. Im Interview spricht sie über Putin, die Ukraine und ihre Erfahrungen in der Diktatur