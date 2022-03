Neuseelands Fußball-Nationalmannschaft darf weiter auf ihre dritte Teilnahme an einer WM-Endrunde hoffen. Im Finale der Ozeanien-Qualifikation gewannen die favorisierten All Whites in Doha problemlos 5:0 (2:0) gegen die Salomonen und buchten damit ihr Ticket für die interkontinentalen Play-offs.

Neuseeland bekommt es damit am 13. oder 14. Juni mit dem Vierten der Mittel- und Nordamerika-Ausscheidung zu tun. Der Sieger qualifiziert sich für das Turnier in Katar vom 21. November bis 18. Dezember. Neuseeland war 1982 und 2010 bei der WM jeweils in der Vorrunde ausgeschieden. (sid, 30.3.2022)