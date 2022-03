In Linz kam es zu einem Übergriff gegenüber einer 16-Jährigen. Foto: Reuters/Prammer

Am frühen Mittwochabend haben vier Jugendliche in Linz offenbar versucht, eine 16-Jährige zu vergewaltigen. In der Waldeggstraße nahe des Linzer Hauptbahnhofs wurden die Tatverdächtigen von Beamten der Fremdenpolizei auf frischer Tat ertappt. Drei Täter – zwei 15-jährige Afghanen und ein 14-jähriger Iraner – wurden demnach sofort festgenommen, nach einem vierten lief noch eine Fahndung. Derzeit wird wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt.

Der Übergriff fand in einem Stiegenhaus hinter dem Postverteilzentrum statt, das derzeit als Notquartier für ukrainische Vertriebene genutzt wird. Die Tat steht aber nicht mit dem Quartier im Zusammenhang. Die Polizisten, die dort einen Rundgang machten, nahmen drei Jugendliche fest, ein vierter flüchtete. Zu seiner Identität war nichts bekannt.

Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei noch nichts sagen. Ob Täter und Opfer miteinander bekannt waren, ist ebenfalls unklar. Die junge Frau wurde am Donnerstag medizinisch versorgt, eine Befragung war laut Polizei noch nicht möglich. Sollte diese am Donnerstag stattfinden können, erhoffen sich die Ermittler nähere Ergebnisse zu der Tat. Erst nach dem Mädchen sollen die jungen Männer einvernommen werden. (red, APA, 31.3.2022)