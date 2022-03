Die bisher verimpften Dosen in Österreich und in den einzelnen Bundesländern

Das Gesundheitsministerium veröffentlicht täglich die Zahl der im "e-Impfpass" eingetragenen Impfungen, die Aufschluss darüber gibt, wie viele Personen schon geimpft wurden und wie viele Impfdosen sie erhalten haben.



Die nächste Grafik visualisiert die verimpften Impfdosen pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner je Bundesland – und wie sich diese Raten entwickelt haben. Die Zuordnung von eingetragenen Impfungen zu Bundesländern erfolgt nach Wohnort der geimpften Personen. Wichtig zu beachten ist, dass die unten stehende Grafik – im Gegensatz zur oberen – also keine Impfquoten (im Sinne von geimpften Personen) zeigt.



Zugelassene Vakzine

Der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer (Comirnaty) wurde am 25. November 2021 für den Einsatz ab fünf Jahren empfohlen; jener von Moderna (Spikevax) wird vorerst weiter nur ab zwölf Jahren eingesetzt. Die auf Adenoviren basierenden Produkte von Astra Zeneca (Vaxzevria) und Johnson & Johnson (Janssen) sowie der rekombinante Protein-Impfstoff von Novavax (Nuvaxovid) sind ab 18 Jahren zugelassen.

In den dargestellten Zahlen sind auch einige wenige Impfungen enthalten, die mit Impfstoffen vorgenommen wurden, die in Österreich nicht zugelassen sind. Der Anteil solcher Impfungen ist verschwindend gering und geht auf in Österreich wohnhafte Personen zurück, die im Ausland geimpft wurden. Diese Impfungen werden auch im e-Impfpass registriert, berechtigen aber nicht zum Erhalt eines Impfzertifikats.



Der internationale Vergleich

Die Corona-Impfkampagnen entwickeln sich weltweit unterschiedlich. Die folgende Grafik enthält den Impffortschritt gegen das Virus Sars-CoV-2 in ausgewählten Ländern:

