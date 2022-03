Los Angeles/Wien – Das mit Spannung erwartete "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" startet am 21. August beim US-Sender HBO und wird parallel dazu bei Sky abrufbar sein. Der Bezahlsender stellt neben der Originalfassung auch eine deutsche Synchronisation in Aussicht.

Die Serie ist gut 200 Jahre vor den Ereignissen der erfolgreichen Fantasyreihe angesiedelt und basiert auf George R. R. Martins Buch "Feuer und Blut", in dem es um die Geschichte des Hauses Targaryen geht.

HBO Max

In den Hauptrollen der zehnteiligen Serie sind u.a. Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke und Emma D'Arcy zu erleben. Martin fungiert als ausführender Produzent, Showrunner des neuen Formats sind Ryan Condal und Miguel Sapochnik.

"Game of Thrones", basierend auf dem Romanzyklus "A Song of Ice and Fire" war 2019 zu Ende gegangen. (APA, 31.3.2022)