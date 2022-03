Eine WM ohne Mexiko ist gar nicht vorstellbar.

Mexiko-Stadt – Mexiko hat sich zum achten Mal in Serie für die Fußball-WM qualifiziert und ist am Freitag bei der Auslosung wie Kanada und auch die USA in einem der Lostöpfe. Durch das 2:0 gegen El Salvador am Mittwochabend zog das Team in der Tabelle des Kontinentalverbands Comcacaf noch an den USA vorbei auf Rang zwei.

Die USA verloren ohne den angeschlagenen Salzburger Brenden Aaronson ihr letztes Qualifikationsspiel zwar 0:2 gegen Costa Rica, blieben aber dank der besseren Tordifferenz in der Tabelle vor dem nun punktgleichen Konkurrenten und sind nach der verpassten WM vor vier Jahren in Russland in Katar ebenfalls dabei. Costa Rica muss ins Playoff gegen Ozeanien-Vertreter Neuseeland, das sich gegen die Salomonen durchgesetzt hatte.

Kanada hatte sich bereits am Wochenende zum ersten Mal seit 1986 und zum zweiten Mal in seiner Geschichte für die WM qualifiziert und konnte das 0:1 in Panama verschmerzen. Wegen des deutlich besseren Torverhältnisses blieben die Kanadier auch Gruppensieger. (APA, 31.3.2022)

Gastgeber (1 Team)

Katar

Europa (13 Teams)

Belgien

Dänemark

Deutschland

England

Frankreich

Kroatien

Niederlande

Polen

Portugal

Schweiz

Serbien

Spanien



Südamerika (4,5 Teams)



Argentinien

Brasilien

Ecuador

Uruguay

Asien (4,5 Teams)



Iran

Japan

Saudi-Arabien

Südkorea



Afrika (5 Teams)



Ghana

Kamerun

Marokko

Senegal

Tunesien

Ozeanien (0,5 Teams)



Nord- und Zentralamerika/Karibik (3,5 Teams)

Kanada

Mexiko

USA

Zwei Teilnehmer werden über interkontinentale Playoffs ausgespielt. Dabei trifft ein Vertreter Asiens (Vereinigte Arabische Emirate oder Australien) auf das fünftplatzierte Team der Südamerika-Qualifikation (Peru) sowie eine Mannschaft aus Ozeanien (Neuseeland) auf einen Vertreter aus Nord- und Zentralamerika/Karibik (Costa Rica). In Europa wird noch ein Platz im Playoff-Duell zwischen Wales und dem Sieger der Partie aus Schottland gegen die Ukraine ermittelt.