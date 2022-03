In der Universität Darmstadt wurden im vergangenen August sieben Personen vergiftet. Foto: imago images / CHROMORANGE

Die Polizei Südhessen hat eine Tatverdächtige im Zusammenhang mit dem Giftanschlag an der Technischen Universität Darmstadt im vergangenen August festgenommen. Am Mittwoch ist sie in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 32-Jährige in einem Uni-Gebäude Lebensmittel und Getränke vergiftet hatte. Dadurch wurden sieben Menschen verletzt.

Die Behörden werfen der Frau versuchten Mord im Zustand der Schuldunfähigkeit vor. Die Studentin war seit 2017 im Fachbereich Materialwissenschaften eingeschrieben. Sie hat bisher keine Angaben zum Vorwurf gemacht.

Die Polizei Südhessen gründete für den Fall die Mordkommission "Licht", die über 1.000 Zeuginnen und Zeugen einvernommen hat. Die Kommission geht davon aus, "dass sich die Beschuldigte von den betreffenden Mitarbeitern verfolgt fühlte", wie es in einer Aussendung heißt. (Lukas Zahrer, 31.3.2022)