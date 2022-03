Die Plattform kündigt eine Reihe von Verbesserungen an, mit der Aufnahme und Abspielen erleichtert werden soll

"Sprechen statt tippen" lautet für viele die Devise. Foto: imago images/Panthermedia/AntonioGuillem

Wer lieber Sprachnachrichten verschickt, als Text zu tippen, steht alles andere als alleine da. Schwer fassbare sieben Milliarden gesprochene Nachrichten werden Tag für Tag über Whatsapp versendet. Das teilte die Plattform am Mittwoch mit. 2013 ins Leben gerufen, hat sich diese Art der Kommunikation längst als Alternative zu geschriebenen Messages etabliert. Das Erstellen und Abhören soll weiter vereinfacht werden, teilte Whatsapp mit.

Whatsapp-Nachrichten schnell abspielen

Eine besonders populäre Funktion dürfte die neue Möglichkeit werden, Nachrichten mit 1,5-facher oder doppelter Geschwindigkeit abspielen zu können. Derartige Features sind auch von Plattformen wie Youtube bekannt und sorgen dafür, dass die Tonhöhe gleich bleibt, während der Clip schneller abläuft. Ebenfalls gut ankommen wird, dass Nachrichten auch außerhalb eines Chats gehört werden können, was Multitasking wie etwa das gleichzeitige Lesen oder Beantworten anderer Nachrichten ermöglicht.

Diverse neue Funktionen verspricht Whatsapp bei seinen Sprachnachrichten. Foto: Whatsapp

Neu ist zudem, dass nur zum Teil gehörte Sprachnachrichten an der Stelle fortgesetzt werden können, an der man zuvor aufgehört hat. Für eine bessere Orientierung sorgt eine Visualisierung der Nachricht in Wellenform. Damit kann man ebenfalls schneller zu einer bestimmten Sequenz einer Nachricht gelangen, sei es nun bei empfangenen oder selbst aufgenommenen Voice-Messages. Auf der Aufnahmeseite gibt es nun zudem die Möglichkeit, Sprachnachrichten vor dem Versenden anzuhören und damit zu kontrollieren.

Whatsapp zufolge sollen die neuen Funktionen in den kommenden Wochen sukzessive freigeschaltet werden. (red, 31.3.2022)