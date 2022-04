Bekommt von einem Geheimagenten ein Geheimnis geflüstert:James Stewart (rechts) in "Der Mann, der zuviel wusste", ORF 3, 20.15 Uhr. Foto: NDR/WDR/BR

19.40 REPORTAGE

Re: Die Russen und der Krieg – Protest und Unterdrückung Putins Angriff auf die Ukraine spaltet die russische Bevölkerung. Einerseits unterstützt ein großer Teil der Russinnen und Russen den Krieg, andererseits wird in vielen Städten gegen die russische Aggression protestiert. Bis 20.15, Arte

20.15 HITCHCOCK

Der Mann, der zuviel wusste (The Man Who Knew Too Much, USA 1956, Alfred Hitchcock) Ein sterbender Geheimagent vertraut einem in Marokko urlaubendem US-Ehepaar (James Stewart und Doris Day, die am 3. April 100 Jahre alt geworden wäre) ein Geheimnis an: ein geplantes Attentat auf einen Politiker während eines Konzerts in der Londoner Royal Albert Hall. Nicht nur wegen der fulminanten Konzertsequenz zählt Hitchcocks Variation eines Stoffes, den er bereits 1934 meisterhaft verfilmt hatte, zu den Höhepunkten in der Filmografie des "Master of Suspense". Bis 22.15, ORF 3

20.15 KRIMI

Der gute Bulle – Nur Tote reden nicht (D 2019, Lars Becker) Armin Rohde als "guter Bulle" Fredo Schulz, der um jeden Preis den brutalen Raststättenmord an einem Kollegen aufklären will. Rohde arbeitete mit Drehbuchautor und Regisseur Lars Becker u. a. bereits bei der Nachtschicht-Reihe zusammen. Bis 21.45, Arte

21.45 DOKUMENTARFILM

Senna (GB 2018, Asif Kapadia) Als der Brasilianer Ayrton Senna im Alter von nur 34 Jahren beim Großen Preis von San Marino in Imola tödlich verunglückte, galt er längst als einer der besten Rennfahrer der Formel-1-Geschichte. Der Dokumentarfilm beleuchtet die Rivalität mit dem Franzosen Alain Prost und versucht die Persönlichkeit hinter dem Spitzensportler zu ergründen. Bis 23.35, Arte

22.00 NEO-NOIR

L.A. Confidential (USA 1997, Curtis Hanson) Der amerikanische Traum im Ausverkauf: Curtis Hanson hat James Ellroys komplexen Roman Stadt der Teufel zu einem Neo-Noir um korrupte Cops in Hollywood destilliert. Bis 0.10, ZDF neo

22.20 NACH URTEIL

Julian Hessenthaler im Interview Nach seiner Verurteilung spricht "Ibiza-Detektiv" Julian Hessenthalermit Puls 24-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner über das Urteil, direkt aus der Justizanstalt St. Pölten. Bis 22.50, Puls 24

23.00 SATIRE

Gute Nacht Österreich Peter Klien ist wieder mit seinem Mikrofon und hinterlistigen Fragen unterwegs, vor denen nicht wenige am liebsten die Flucht ergreifen würden. Bis 23.30, ORF 1

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Maria Theresia – Majestät und Mutter Kaiserin Maria Theresia schmiedet eine tragfähige Allianz mit dem Erzfeind der Habsburger, Frankreich. Zur Erreichung dieses Ziels setzt die mächtigste Frau ihrer Zeit auf das bewährte Mittel der Habsburger: eine ausgeklügelte Heiratspolitik. Bis 23.50, ORF 2

23.15 TARANTINO

Kill Bill Vol. 2 (USA 2004, Quentin Tarantino) Uma Thurman arbeitet im zweiten Teil von Quentin Tarantinos Kill Bill verlässlich und mit viel Geschick ihre Todesliste ab. Darauf ganz oben natürlich Bill (David Carradine). Bis 1.55, RTL 2