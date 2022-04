Produzentin und DJ Welia ist für ihre experimentellen Techno-Klänge bekannt. Sie wird an diesem Wochenende musikalisch tropisch auf Reisen gehen. Foto: vog

Bitte gehen Sie sich testen, das ist kein Aprilscherz! Wir Menschen der Nachtkultur freuen uns zwar, dass wir wieder veranstalten können, jedoch sind krankheitsbedingte Ausfälle und das Umdisponieren von Line ups kein Spaß. Wenn Sie feiern wollen, tun Sie es bitte mit Bedacht und Rücksicht. Leider sind PCR-Tests nur noch bedingt zugänglich, das vereinfacht die Situation nicht.

Vielleicht feiern wir dieses Wochenende einfach etwas kleiner und holen uns die Sonne dafür musikalisch ins Herzerl.

FREITAG, 2.4.

Alles Gute der Tonstube in der Laimgrubengasse! Sie feiert mit Disco, Pop, Hip-Hop, R ’n’ B und Trap ihr zehnjähriges Jubiläum. Ebenso bei freiem Eintritt kann im Schikaneder in der Wieden zu Gute-Laune-Musik, Disco und Funk bei der Veranstaltung Cardio Club abgehangen werden. Eine herzliche Empfehlung für diese Woche: Im Celeste in Margareten wird bei der Tropical-Thunder-Reihe balearischer Sound, House, Disco, Afrobeat und alles aus den 80ern und 90ern aufgedeckt, diesmal mit Welia, DJ & Produzentin.

Ist die Lust nach dem Rave doch groß, kann in der Prst mit dem Redivider-Kollektiv schnell und fetzig im UK-Style abgefeiert werden.

Fällt die Entscheidung zwischen Club und Bar schwer, so kommt ein Pony daher! Im Ponyhof in Wien drehen verschiedene Kollektive ihren Sound auf.

In Graz feiert indes das Eule-Bier mit Salon Magika im Rahmen des Rostfests in der Postgarage.

SAMSTAG, 3.4.

Im Fluc bei Balkan î Tropical spielen DJ Dunkelbunt, Sid Data und Woxow Afro Trap, Oriental Dub, Acid Arab und Psychedelic Turkey. Was für tolle Schlagwörter für die verschnörkelt orientalischen Klänge, die einen dort erwarten. In der Bar gibt sich seit Jahren das Who’s Who der heimischen DJ-Szene ein Stelldichein.

Ins Linzer Solaris kommen fürs Streamfestival Resident-DJs der Reihe Meat Market aus Wien und liefern Techno. Schauen Sie auch gern mal wieder in der Tante Emma in Innsbruck vorbei, oder besuchen Sie die Release-Party der Band Elektro Guzzi im Wiener Werk, die vom Kollektiv Gassen aus Zucker musikalisch unterstützt wird, das für treibende Beats bekannt ist. (Nadine Cobbina, 1.4.2022)