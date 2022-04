Die Initiative "Saubere Hände" erinnerte die Bundesregierung bei einer Aktion am Ballhausplatz an die versprochene Reform beim Korruptionsstrafrecht – und an den Null-Fortschritt, den die Koalition bisher vorzuweisen hat. Die ehemaligen Justizsprecher Michael Ikrath (ÖVP) und Albert Steinhauser (Grüne) forderten Türkis-Grün zum Handeln auf.