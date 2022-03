Die Media-Analyse ist die große österreichische Studie über Reichweiten von gedruckten Medien und E-Papers. Dem STANDARD weist die Studie im Jahr 2021 stabile 7,2 Prozent Reichweite aus, im Jahr zuvor bescheinigte sie der Zeitung 7,0 Prozent. Foto: STANDARD, Heidi Seywald

Hier kommen die Mediennews von heute:

Media-Analyse: 542.000 lesen täglich STANDARD in Print und als E-Paper – Die Reichweite liegt 2021 bei 7,2 Prozent nach 7,0. Jene der Tageszeitungen insgesamt sank signifikant. Alle Veränderungen im Überblick

Prie-View: Die besten Serien im April – Volles Serienpaket: Nicole Kidman als Frau mit Appetit auf Fotos, Neues von "Borgen", "Alles finster" im ORF, "Downton Abbey" in New York, letzter Tusch in "Ozark"

TV-Tagebuch: Antikriegsaktivistin Marina Owsjannikowa bei Lanz: Imponierender Mut der Verzweiflung – Die Journalistin wartet täglich darauf, ihren Kindern entrissen und ins Gefängnis gebracht zu werden

Serienreif-Podcast: Wie schlecht ist die zweite Staffel von "Bridgerton"? – Die Filmwissenschafterin Melanie Letschnig zerlegt die neuen Folgen der Netflix-Kitschsoap in ihre Einzelteile

Nicht rechtskräftig: Urteil in Belästigungscausa: Doch nicht "alle Zeugen für Fellner" – Die Fellner-Medien wurden wegen Berichten über Raphaela Scharfs Vorwürfe der sexuellen Belästigung nicht rechtskräftig wegen übler Nachrede verurteilt

Leistungsschutzrecht: Google einigte sich mit über 100 Medienhäusern – Ab 1. April ohne Vereinbarung nur noch Link und Schlagzeile zu sehen – Mehrheit der VÖZ-Mitglieder per Interimvereinbarung an Bord

150 Anzeigen: Corona-Beschränkungen: Keine Verwaltungsstrafen nach "Licht ins Dunkel"-Gala im ORF – Wegen Corona-Ausgangsbeschränkungen umstrittene Gala war "unaufschiebbare berufliche Zusammenkunft" – 150 Anzeigen bei Magistratsdirektion

Sommer-Event: "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" startet im August – Parallel zur US-Ausstrahlung bei Sky abrufbar – Originalfassung und deutsche Synchronisation in Aussicht gestellt

Gedenken: 2023 erstmals vergebener Hugo-Portisch-Preis mit 60.000 Euro dotiert – Hauptpreisträger erhält 40.000 Euro – Je 10.000 Euro für Subkategorien "Zeitgeschichte/Dokumentation" und "Nachwuchs"

Serienforum: Welche Serien-Intros überspringen Sie nie? – Der epische Flug über Westeros, die Vorstellung der "Friends" inklusive Ohrwurm oder 90er-Eurodance-Techno zu Beginn von "Sailor Moon" – welches Intro ist das beste?

Ab Freitag: "Slow Horses" bei Apple TV+: Spionageserie mit Furzwitzen – Ein schmuddeliger Spionagethriller im Stil von John le Carré

Clown Pennywise: Stephen Kings Horrorklassiker "Es" soll Streaming-Serie bekommen – Prequel Welcome to Derry" soll die Vorgeschichte von Clown Pennywise erzählen

Forum+: Mitdiskutieren bei "Politik live": Zwischen Worten und Taten: Wie machtlos ist der Westen im Ukraine-Krieg? – Heute Abend ab 21 Uhr auf ORF 3 und 22.15 Uhr auf Servus TV.

Switchlist: Logan Lucky, Abgang mit Stil und eine Doku über die Sicherheit unserer Stromnetze: TV-Tipps für Donnerstag

Einen angenehmen Abend wünscht die Etat-Redaktion.