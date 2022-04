Sandro Schwarz: Jung, pragmatisch, international begehrt

Anders als Daniel Farke oder Markus Gisdol hat Sandro Schwarz den Absprung aus Russland noch nicht vollzogen. Nach Jahren der Erfolglosigkeit hat er Dynamo Moskau in der laufenden Saison auf Platz zwei geführt, seinen Vertrag hat der Deutsche erst im Dezember verlängert. Angesichts der Lage soll der 43-Jährige trotzdem ein Kandidat für den Trainerposten bei Schalke 04 sein.

Mit 31 Jahren wurde Schwarz vom Stammspieler zum Interimstrainer des Drittligisten Wehen Wiesbaden, danach werkte er in Mainz – U19, U23, Bundesliga. Anfangs mühte er sich in den Fußstapfen von Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, sein Pragmatismus war nicht immer beliebt. Im Abstiegskampf bewies er Qualität und belegte die Plätze 15 und 12. In Moskau läuft es für den mehrfachen Trainer des Monats ausgezeichnet, so sind lukrativere Angebote als eines des ÖFB zu befürchten.