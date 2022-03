Es geht weiter. Foto: APA/AGENTUR DIENER/CARSTEN HARZ

Österreichs Männer-Handball-Nationalteam hat ein machbares Los für die Qualifikation zur EURO 2024 in Deutschland gezogen. Die Truppe von Trainer Ales Pajovic bekommt es in Gruppe 4 mit der Ukraine, Rumänien und den Färöern zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Berlin. Die Top zwei der acht Gruppen sowie und die vier besten Dritten qualifizieren sich für die EM.

Den Auftakt machen Nikola Bilyk und Co. voraussichtlich mit einem Heimspiel Mitte Oktober gegen das rumänische Team gefolgt von einer Auswärtspartie auf den Färöern. Ob die Auswärtspartie gegen die Ukraine in dem vom Krieg mit Russland heimgesuchten Land stattfinden kann, ist momentan unklar.

Das ÖHB-Team war erstmals aufgrund der Dreijahreswertung aus Topf eins gezogen worden und ging dadurch den Topteams Norwegen, Frankreich, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Portugal und Island, auf das man im WM-Play-off trifft, aus dem Weg. Ausrichter Deutschland, Titelverteidiger Schweden, Vize-Europameister Spanien und Bronzemedaillengewinner Dänemark sind für die Endrunde gesetzt. Wegen des Krieges in der Ukraine sind Russland und Belarus nicht dabei. (APA, 31.3.2022)