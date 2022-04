Der in Frankreich geborene Patrick Demarchelier ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Foto: PATRICK KOVARIK / AFP

Die lächelnde Prinzessin Diana mit Tiara, Perlenkette, die Arme um die Beine geschlungen. Patrick Demarcheliers Porträts der Britin, die er 1989 im Auftrag des Königshauses fotografierte, zeigen sie von einer scheinbar persönlichen Seite. Jene Bilder sollten zu den wichtigsten des 1943 in Le Havre geborenen Modefotografen gehören. Dabei kam ein Großteil seiner Auftraggeber aus der Modeindustrie.

Mit 20 war Demarchelier nach Paris gegangen, seine Karriere machte der Franzose allerdings in den USA. 1975 zog es Demarchelier nach New York. Für die britische und amerikanische "Vogue" sowie "Harpers Bazaar" fotografierte er in den 90er-Jahren die Supermodels Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell – er wurde zu einem der wichtigsten Bildermacher jener Zeit.

Davon zeugen etliche Bücher – und der Pirelli-Kalender. Dreimal fotografierte er den legendären Kalender: 2005, 2008 und 2014 zusammen mit Peter Lindbergh. Patrick Demarchelier starb am Donnerstag im Alter von 78 Jahren, er hinterlässt seine Frau und drei Söhne. (red, 1.4.2022)