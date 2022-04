Nahe dem Linzer Bahnhof soll eine 16-Jährige Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden sein. Foto: FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Die 16-Jährige, die am Mittwochabend nahe dem Linzer Hauptbahnhof von vier Jugendlichen belästigt und bedrängt wurde, ist offenbar Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Dieser Verdacht erhärtete sich nach Untersuchungen im Krankenhaus, berichtet die "Kronen Zeitung". Demnach wurde das Mädchen mehr als eine Stunde lang vergewaltigt.



Bei einem Rundgang am Mittwoch gegen 17.20 Uhr hatten Beamte der Polizei einen Hilfeschrei in der Nähe eines Notausgangs im ehemaligen Postverteilungszentrum in Linz gehört. Als sie die Notausgangstür öffneten, sahen sie vier Jugendliche, die über einem Mädchen knieten, wie es in einer Polizeiaussendung heißt.

Fahndung läuft

Die vier Tatverdächtigen flüchteten, drei von ihnen wurden in der Nähe des Tatorts festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 14-jährigen Iraner und zwei 15-jährige afghanische Staatsbürger. Sie wurden in der Nacht auf Freitag in die Justizanstalt überstellt. Ergebnisse ihrer Einvernahmen waren nicht bekannt. Laut "Krone" leugnen die drei eine Vergewaltigung.

Eine Großfahndung nach der vierten Person lief zunächst bis Freitagmorgen erfolglos, teilte die Polizei dem STANDARD mit. Die drei gefassten Verdächtigen sollen der Polizei bekannt gewesen sein. Zwischen den Tätern und dem Opfer bestand keine Bekanntschaft. (red, 1.4.2022)