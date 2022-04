Manchmal ist die Wirkungsgeschichte von Romanen selbst wie Literatur geformt, sieht aus wie eine Möbiusschleife oder eine selbstreferenzielle Metapher. Kay Dick, heute so gut wie vergessen, in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts jedoch ein bewunderter, so scharfsinniger wie -züngiger Star der Londoner Literaturszene, veröffentlichte They. A Sequence of Unease im Jahr 1977.

Eva Menasse: "Diesmal könnte es geglückt sein." Foto: Jörg Steinmetz

Dieses faszinierende kleine Buch thematisiert, kürzestmöglich gesagt, die Bedrohung der freien Künste durch eine Gesellschaft, die jeder Form von Individualismus misstraut und gegen sie gewalttätig vorzugehen beginnt. Ein gesichtsloser, namenloser Mob, eben "sie", zerstört Bücher, Noten, Bilder und Skulpturen, bespitzelt Künstler, bedroht, verfolgt und vernichtet sie.

Kay Dicks Buch war damals nicht erfolgreich, sondern ein Flop, wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Keiner wollte das lesen, die Zeit war nicht reif. Nur wenig überspitzt mit einem Zitat aus dem Roman gesagt: "Gestern habe ich mein neues Manuskript zurückbekommen – vom Postamt. In Stücke gerissen. Transportschaden, hieß es."

Doch plötzlich, heute, fast fünfundvierzig Jahre später, taucht dieses Buch wieder auf, schießt an die Oberfläche wie eine Flaschenpost, die endlich bemerkt, geöffnet und verstanden werden will.

Der erste Anstoß ging auf die englische Literaturkritikerin Lucy Scholes zurück. Im August 2020 veröffentlichte sie einen großen Text über Kay Dick in der Paris Review, in der verdienstvollen Rubrik "Re-Covered" – ein unübersetzbares Wortspiel, in dem die Wiederentdeckung ebenso steckt wie die Heilung, Genesung und auch, dass man einem Buch aufs Neue Deckung geben will für einen sicheren Weg hinaus in die Welt.

Der aktuelle Reiz des Textes

Und diesmal könnte es geglückt sein. They – Sie ist vorerst durchgekommen, liegt sogar zum ersten Mal auf Deutsch vor uns wie ein spitziger, unbehaglicher Kieselstein, der Stein im Schuh oder Kopf seiner Leser, ein "pebble of unease", wie das vierte Kapitel im Original heißt, an Land gespült an der englischen Küste, deren landschaftliche Schönheiten in diesem Buch so ergreifend beschworen werden, als sei diese Landschaft schon ebenso bedroht wie die Künstler, die sich in ihr zu verstecken suchen.

Macht auch das einen aktuellen Reiz dieses Textes aus? Dass uns die fast überscharf geschilderten Naturszenarien heute anders, mahnender klingen angesichts ihrer realen Gefährdung? Von der aber konnte Kay Dick damals wirklich noch nicht wissen.

Jede erdenkliche Schattierung

"Unease" – Unbehagen, das ist ein vertracktes, ebenso schwer zu beschreibendes wie zu erzeugendes Gefühl, das dieser Text von der ersten Seite an bei seinen Lesern auslöst. Die Ich-Erzählerin (ich lese sie als Frau, was von mindestens einer Stelle im zweiten Kapitel gedeckt ist, als ihr geraten wird, "Sandy" zu heiraten) besucht Freunde; auf dem Weg von und zu deren Anwesen "überprüft" sie jedes Mal ihre Erinnerung an bestimmte Werke der Weltliteratur.

Dort trifft sie unter anderem auf das Einzelkind Jake, das erzogen wird, alles Mögliche, Musik, bildende Kunst, Literatur, auswendig zu lernen und sich für später zu merken: beides deutliche Verweise auf Ray Bradburys berühmte Dystopie Fahrenheit 451 aus dem Jahr 1953. "Was ist das, eine Zeitung?", fragt dieser Junge einmal.

Die Malerin Claire malt wie besessen Bilder, die den einzelnen Farben noch einmal auf möglichst umfassende Weise huldigen sollen ("Es war gelb, ganz und gar gelb, jede erdenkliche Schattierung und Nuance von Gelb"), der Komponist Garth ist mit seinem Klavier aus London hierher geflüchtet, hat es in der Kapelle aufgestellt, sitzt nun davor und versucht verzweifelt, sich zu erinnern – denn alle seine Noten haben "sie" verbrannt.

Fast unerträglich

Wenn die Erzählerin abends heimkommt, fehlen regelmäßig einzelne Bücher aus ihrem Regal. Am Ende wird Claire, die nicht zum rechten Zeitpunkt mit dem Malen aufgehört hat, abgeführt, Garth rennt verzweifelt hinterher, und nun, das vermutet der dritte Freund, Karr, wird die Malerin voraussichtlich von "ihnen" geblendet, Garth hingegen taub gemacht werden.

Dieser nur vorhergesagte, gar nicht direkt stattfindende Gewaltausbruch ist fast unerträglich und lässt einen womöglich zögern, weiterzulesen. Doch die Erwartungen werden unterlaufen. Es folgt keine Eskalation, das zweite Kapitel entfaltet stattdessen ein anderes vergiftetes Idyll mit anderen Personen, die von der Ich-Erzählerin aufgesucht werden, und neuen Bedrohungen, die einsickern.

Kay Dick, "Sie. Szenen des Unbehagens". 16,50 Euro / 128 Seiten. Übersetzt von Kathrin Razum. Hoffmann &Campe-Verlag, 2022 Cover: Hoffmann und Campe

Das aber ist ein wichtiges Strukturprinzip dieses Buchs. Wenn überhaupt, lässt sich nur über die ganze Länge der neun Kapitel eine leichte Steigerung des Terrors erkennen, und die liegt vielleicht vor allem an ein paar Spezifika des letzten Kapitels, in dem fensterlose Türme entlang der Küste errichtet werden zur Internierung von Menschen, die dort von ihrer "Identität geheilt" werden sollen.

Aber ganz grundsätzlich erzählt Kay Dick nicht von einer Entwicklung (etwa hin zu einer Diktatur, wie es George Orwell in Animal Farm tat), auch nicht von einem erfolgreichen Schreckensregime mit klar unterscheidbaren Unterdrückern und Beherrschten (wie in 1984), sondern von einem anhaltenden, diffus bedrohlichen Zustand. Sie erzählt von ständiger Angst und Gefährdung, an die sich alle gewöhnt haben und mit denen man jetzt leben muss. (Eva Menasse, ALBUM, 2.4.2022)