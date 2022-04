Norwegens Verbandspräsidentin nahm sich beim Fifa-Kongress in Katar kein Blatt vor den Mund – zum Unmut der WM-Gastgeber und des Fußballweltverbandes

Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness machte sich in Doha keine Freunde. Foto: APA/AP/Ammar

Doha – Norwegens neue Verbandschefin Lisa Klaveness rechnete am Donnerstag beim Fifa-Kongress in Doha mit Gastgeber Katar und der Fifa ab. Ihre Worte fanden kaum Beifall, Organisationschef Hassan Al-Thawadi wies die Kritik brüsk zurück, Fifa-Präsident Gianni Infantino lächelte sich über die Situation hinweg und kündigte an, 2023 für eine dritte Amtszeit kandidieren zu wollen. Hier ist Klaveness' Rede im Wortlaut:

"Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Kongress, meine Damen und Herren

Als junges Mädchen nahm ich meinen Fußball überall hin mit, auch jeden Abend ins Bett. Der Ball roch so schlimm, dass sogar meine Katze vom Kissen sprang. Ein orangefarbener Fußball zum Spielen auf verschneiten Kiesplätzen. Eine 13-Jährige träumte davon, den Ball zu beherrschen und der Angst zu entkommen, nicht dazuzugehören.

Schließlich durfte ich mein Land bei dem vertreten, was ich am meisten liebte, auch auf der größten Bühne für alle Träume, der Fifa-Weltmeisterschaft.

Später, als ich als Anwältin und Richterin arbeitete, war Fußball oft das Einzige, worüber ich mit einem Klienten oder Angeklagten sprechen konnte, wenn sie mit schweren strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert waren. In verzweifelten Zeiten kann der Fußball die einzige gemeinsame Sprache sein.

Unser Spiel kann Träume beflügeln und Barrieren niederreißen. Aber als Führungspersönlichkeiten müssen wir es richtig machen, nach den höchsten Standards.

Letztes Jahr diskutierte Norwegen über einen Boykott der Fußballweltmeisterschaft 2022. Stattdessen stimmten unsere Mitglieder auf dem Kongress für den Dialog und den Druck durch die Fifa als besten Weg, um notwendige Veränderungen herbeizuführen.

Unsere Mitglieder fordern Veränderungen, sie stellen die Ethik im Sport in Frage und bestehen auf Transparenz. Sie organisieren sich, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Wir müssen zuhören! Wir können die Rufe nach Veränderungen nicht ignorieren. Die Art und Weise, wie die Fifa das Spiel leitet, hat großen Einfluss darauf, wie der Fußball in jeder Konföderation, in jedem Verband wahrgenommen wird.

Die Fifa muss ein Vorbild sein.

Ich bin jetzt hier als Norwegens erste weibliche Fußballpräsidentin und spreche in Demut vor Ihnen. Ich nehme den Ball nicht mehr überall mit hin, aber meine Träume drehen sich immer noch um den Fußball. Fußball, bei dem Jungen und Mädchen, alle Hautfarben, Heteros und Queers, einfach alle, mit gleichem Respekt und Anerkennung behandelt werden.

Im Jahr 2010 wurde die Weltmeisterschaft von der Fifa auf inakzeptable Weise und mit inakzeptablen Folgen vergeben. Menschenrechte, Gleichberechtigung und Demokratie, die Kernanliegen des Fußballs, standen erst viele Jahre später in der Startelf. Diese grundlegenden Rechte wurden vor allem durch Stimmen von außen gefordert. Später hat sich die Fifa mit diesen Themen befasst, aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen.

Die verletzten Gastarbeiter oder die Familien derjenigen, die bei der Vorbereitung der Weltmeisterschaft ums Leben gekommen sind, müssen versorgt werden. Die Fifa, wir alle, müssen jetzt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um wirklich einen Wandel herbeizuführen.

Die Fifa hat ihre Verantwortung im Rahmen der UN-Leitprinzipien für Menschenrechte anerkannt und enthält nun Menschenrechtskriterien für künftige WM-Gastgeber. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die derzeitige Führung diesen Weg mit ganzem Herzen weitergeht und wirklich von der Politik zur Wirkung übergeht.

Es gibt keinen Platz für Arbeitgeber, die die Freiheit und Sicherheit der Arbeitnehmer bei der Fußballweltmeisterschaft nicht gewährleisten.

Es ist kein Platz für Führungspersönlichkeiten, die kein Frauenspiel ausrichten können.

Kein Platz für Gastgeber, die die Sicherheit und den Respekt von LGBTQ+-Personen, die zu diesem Theater der Träume kommen, nicht rechtlich garantieren können.

Ich verspreche, dass der norwegische Fußballverband und ich persönlich jede Initiative unterstützen werden, die das Kerninteresse des Fußballs, die Menschenrechte und die Förderung von Vielfalt und Antidiskriminierung wahrt. Dies wird auch von unseren Freunden in den anderen nordischen Fußballverbänden unterstützt.

Wir haben jetzt einen brutalen Krieg in Europa. Wie in Kriegen auf allen Kontinenten werden unschuldige Menschen in sinnlosen Kämpfen um die Macht getötet. Ein früherer WM-Gastgeber hat das Land eines unserer Mitglieder überfallen. Die Fifa hat zunächst gezögert. Der internationale Druck hat sie zum Handeln gezwungen. Anstatt zu folgen, muss die Fifa führen.

Ich fürchte, dass unsere Stadien in Zukunft leer sein werden, wenn wir die Dringlichkeit des gegenwärtigen Augenblicks übersehen.

Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen. Die Fifa, wir alle, müssen das tun, wozu wir berufen sind – führen. Jede Entscheidung muss von nachhaltigen Fußballwerten geleitet werden. Transparenz wahrhaftig umsetzen. Null Toleranz gegenüber Korruption. Die Entwicklung des Frauenfußballs vorantreiben.

Die Fifa muss den Ton angeben und vorangehen.

Sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Kongress – ich bin neu hier, das Mädchen mit dem orangefarbenen Ball ist weit von zu Hause weg. Ich werde oft gefragt, wie es ist, in einer Männerwelt zu arbeiten. Ich antworte immer: Ich tue es nicht. Ich arbeite nicht in einer Männerwelt. Der Fußball gehört allen Mädchen und Jungen auf der Welt.

Ich teile also Ihre Überzeugung, dass unser Spiel in der Tat das schöne und globale Spiel ist. Lassen Sie uns zusammenstehen und das Versprechen und die Träume einlösen, die wir jedem geben, der den Ball zum ersten Mal in die Hand nimmt.

Ich danke Ihnen."