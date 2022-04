Die E3 war nicht nur eine Messe, sie war Entertainment und der wichtigste Ort für zahlreiche Ankündigungen der Branche. Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Die Electronic Entertainment Expo (E3) war jahrelang die wichtigste Veranstaltung der Games-Branche. Egal ob neue Konsolen oder die kommenden Blockbuster-Games – alles wurde auf der Messe in Los Angeles angekündigt, und das umrahmt von Hollywood-Größen und ganz viel Show. In diesem Jahr wird es allerdings keine E3 geben, und daran ist nicht nur die Pandemie schuld.

Pandemie

Die E3 litt in den letzten beiden Jahren sichtlich an der Covid-Pandemie, vor allem in Sachen Kommunikation. Mal kündigten die Veranstalter an, sie abhalten zu wollen, dann sprach man von einem Onlineevent, um sie dann in sehr abgeschwächter Form oder gar nicht abzuhalten – für eine große Fach- und mittlerweile auch Publikumsmesse ein Desaster. Nachdem letzte Woche auf der Game Developers Conference, bei der es primär um die Technologien der Zukunft in der Branche ging, zahlreiche Teilnehmer von positiven Covid-Fällen berichtet hatten, mussten die Verantwortlichen der E3 jetzt offenbar eine Entscheidung treffen. Via Pressemitteilung bestätigte man die Absage.

Unabhängig davon hatte es sich in den letzten Jahren etabliert, dass so manch großer Publisher dem Event generell fernblieb, um eigene Onlineshows zu veranstalten. Sony und Nintendo waren zwei prominente Beispiele. Ein weiterer Grund war wohl auch der Branchenveteran Geoff Keighley, der seit einigen Jahren eigene Onlineveranstaltungen organisiert und mit jedem seiner Events mehr Publisher an Bord holen konnte. So überrascht es nicht, dass Keighley die Absage der E3 zum Anlass nahm, sein eigenes Sommerevent anzukündigen. Im Juni wird das Summer Game Fest stattfinden, bei dem es zahlreiche Ankündigungen und Ersteindrücke von ausgewählten Spielen geben wird.

Rückkehr

Wie es mit der E3 weitergeht, darüber kann nur spekuliert werden. Die Veranstalter ließen in jedem Fall wissen, dass man 2023 eine Show abhalten wolle. Diese soll dann sowohl online als auch vor Ort stattfinden.

Die in Köln im Sommer stattfindende Gamescom, die weltweit größte Games-Messe, geht laut einem Pressestatement aktuell davon aus, dass man in diesem Jahr Besucher auf das Messegelände holen wird. Die Veranstalter wollen die Gamescom als Hybridveranstaltung präsentieren, nachdem man in den letzten beiden Jahren gar keine Besucher empfangen durfte. (aam, 1.4.2022)