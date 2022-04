Krieg in der Ukraine

Treibstoffspeicher in russischer Stadt Belgorod in Flammen – Gouverneur spricht von ukrainischem Angriff

EU-Vertreter kommen am Freitag mit Chinas Staatsspitze zu einem virtuellen Gipfeltreffen zusammen. Putin will, dass russisches Gas ab heute in Rubel beglichen wird