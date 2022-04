Julian Hessenthaler beim Prozess am Mittwoch. Foto: STANDARD, Fischer

Wien – Am Mittwoch fiel wie berichtet das Urteil im Drogenprozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler: Schuldig für den Tatvorwurf der Urkundenfälschung, schuldig bezüglich des Drogenhandels. Das Urteil – dreieinhalb Jahre Haft – ist nicht rechtskräftig.

Puls 24-Interview mit Hessenthaler am Freitag, 22.20 Uhr

Nach seiner Verurteilung spricht Julian Hessenthaler am Freitag in einem Interview mit Puls 24-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner über das Urteil, zu sehen am Freitag ab 22.20 Uhr direkt aus der Justizanstalt Sankt Pölten im Puls 24 Newsroom Live.

Hessenthaler spricht darin laut Puls 24 von einem "politisch motivierten Urteil, über die falschen Beschuldigungen im Prozess und über die Motive seiner Verurteilung", er gibt auch "einen Einblick in seine Drogenvergangenheit und sagt, warum er die Identität der vermeintlich russischen Oligarchin noch immer nicht bekannt geben möchte", kündigt Puls 24 an. (red, 1.4.2022)