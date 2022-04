Europa arbeitet mit Hochdruck daran, Wladimir Putins Feldzug in der Ukraine durch wirtschaftliche Sanktionen ins Stocken zu bringen. Doch die Entflechtung jahrzehntealter Wirtschaftsbeziehungen ist ein komplexes Unterfangen. Allein österreichische Konzerne haben Milliarden in Russland investiert. Und im Gegenzug hat Österreich russische Investitionen, oftmals auch aus zweifelhafter Quelle, bislang nur zu gerne angenommen. Luxustourismus, schicke Villen und Unternehmensbeteiligungen von Oligarchen sind dabei nur die Spitze des Eisbergs.

In dieser zweiten Folge der Inside-Austria-Serie "Die Österreich-Russland-Affäre" wollen wir herausfinden, wie viel russisches Geld in Österreich steckt – und was der Staat tut, um dieses Vermögen aufzuspüren. Wir zeigen, wie sich Österreichs Energiesektor über die Jahre hinweg von Russland abhängig gemacht hat und wie billiges Gas alle Warnzeichen vernebelte. (red, 2.4.2022)

In dieser Folge zu Gast: Bettina Pfluger (Wirtschaftsredakteurin beim STANDARD), Jakob Pflügl (Wirtschaftsredakteur beim STANDARD), Gerhard Mangott (Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck mit einem Schwerpunkt auf Forschungsfragen im postsowjetischen Raum), Thomas Mayer (Brüssel-Korrespondent des STANDARD) und Oliver Das Gupta (Autor bei SPIEGEL und STANDARD).