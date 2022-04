Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Am Freitag haben die österreichischen Behörden 23.357 Neuinfektionen gemeldet. Bisher gab es in Österreich damit 3.854.405 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (1. April, 9.30 Uhr) sind österreichweit 15.905 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben, das sind 40 mehr als gestern, und 3.497.957 wieder genesen. Derzeit befinden sich 3.092 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 220 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 959

Kärnten: 1.431

Niederösterreich: 5.725

Oberösterreich: 4.222

Salzburg: 1.273

Steiermark: 2.175

Tirol: 1.121

Vorarlberg: 902

Wien: 5.549

(red, 1.4.2022)