Als Gastjurorin ist am Freitag Schlagersängerin Melissa Naschenweng dabei

Speer springt am Freitag für "Starmania"-Juror Josh ein. Foto: ORF/Pascal Riesinger

Wien – Bei der dritten "Starmania"-Finalshow, die am Freitag, um 20.15 Uhr in ORF 1 über die Bühne geht, springt der Musiker Bernhard Speer für Josh als Juror ein. Der Stammjuror kann coronabedingt nicht mit von der Partie sein. Neben Speer wird die Artistin Lili Paul-Roncalli in gewohnter Manier die Leistungen der zehn verbliebenen Gesangstalente bewerten. Als Gastjurorin ist diesmal Schlagersängerin Melissa Naschenweng dabei.

Abseits von "Star-Tickets" der Jury und Televoting durchs Publikum gibt es fortan einen weitere Möglichkeit für die Kandidatinnen und Kandidaten aufzusteigen: das "Friendship"-Ticket. Es ist bereits aus früheren Staffeln bekannt und ermöglicht jenen Talenten, die es bereits durch Jury oder Publikum in die nächste Runde geschafft haben, eine weitere Person aufsteigen zu lassen. (APA, 1.4.2022)