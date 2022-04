Mary ist frisch verliebt. Unbeschwert lässt sich die neue Beziehung aber nicht an, dafür ist ihr Geheimnis dann doch zu haarig – Isla Fisher in "Wolf Like Me" auf Amazon Prime. Foto: AP/Mark Rogers

10.40 LANGE LEITUNG

Bettgeflüster (Pillow Talk, USA 1959, Michael Gordon)Doris Day bildete das Frauenbild in den 1950er-Jahren ab wie keine Zweite. Immer gut gelaunt, pfiffig und auf der alleinigen Suche nach dem Eheglück. Hier im Telefonclinch mit Rock Hudson als dauerpräsentem Weiberhelden. Die Leitung: stets besetzt. Bis 12.20, ORF 2

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Über ein überflutetes Grundstück, Probleme mit der Unfallversicherung und Bürgerproteste wegen der Entfernung einer Bahntrasse. Bis 18.57, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Die Vermessung der Erde Schon immer haben die Menschen versucht, sich auf der Erde zu orientieren. Anfangs nutzten sie die Sterne zur Navigation, heute vermessen moderne Satelliten den blauen Planeten millimetergenau. Wissenschaftliche Expeditionen geben Einblicke in den aktuellen Forschungsstand. Bis 21.40, Arte

20.15 WESTERN

Der Marshal (True Grit, USA 1969, Henry Hathaway) Die 14-jährige Mattie (Kim Darby) will mithilfe des einäugigen Sheriffs Rooster Cogburn die Ermordung ihres Vaters rächen. Oscar-prämierter Film mit der Westernlegende John Wayne, der die Vorlage zum erfolgreichen Remake True Grit im Jahr 2010 von Joel und Ethan Coen war. Bis 22.20, SWR

20.15 HELD

Man of Steel (USA 2013, Zack Snyder) Kal-El (Henry Cavill) lebt auf dem Planeten Krypton, der dem Untergang geweiht ist. Seine Eltern schicken ihn als Baby mit einer Rettungskapsel auf die Erde. Dort findet ihn das Farmerehepaar Kent. Reboot eines Superheldenklassikers mit Russell Crowe und Kevin Costner. Bis 23.00, Puls 4

0.05 GEHEIMNISSE

Jane Eyre (GB 2011, Cary Fukunaga)England um 1840: Nach einer schweren Kindheit und noch härteren Jahren im Internat wird die 18-jährige Jane (Mia Wasikowska) Gouvernante auf Thornfield Hall. Hausherr Rochester (Michael Fassbender) verliebt sich in sie, die beiden wollen heiraten, bis ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit auftaucht. Nach Charlotte Brontë. Bis 1.55, 3sat

Streaming-Tipps

SPIONAGESERIE

Slow Horses Sie sind nicht ganz auf der Höhe: Agenten, die vom MI5 nach "Slough House" verbannt werden, gelten als ausgemustert, ernst nimmt sie keiner mehr. Ihr Chef Jackson Lamb (Gary Oldman) lässt sie spüren, was er von ihnen hält. Aber schon bald können sie zeigen, was doch noch alles in ihnen steckt, sie zu unterschätzen wäre ein Fehler. Apple TV+

DOKUMENTATION

Karel Schlagersänger Karel Gott ist 2019 verstorben. Olga Spátová zeigt den Künstler und sein Leben zwischen Kommunismus und Kapitalismus und gibt Einblicke in sein Privatleben mit seiner Familie, die er meist aus der Öffentlichkeit fernhielt. Netflix

VOLLMOND

Wolf Like Me Es scheint, als hätte man es mit einer klassischen Romcom zu tun: Mary verliebt sich in einen Witwer mit elfjähriger, von Panikattacken geplagter Tochter. Aber weil Mary anders ist als die anderen und ein haariges Geheimnis in sich trägt, wird das Ganze zu einer feinen Geschichte über den Umgang mit dem Anderssein. Amazon Prime

DOPPELROLLE

Moon Knight Der Museumsshop-Angestellte Steven Grant (Oscar Isaac) hat ein zweites Ich, mit dem er sich denselben Körper teilen muss: einen ehemaligen Söldner, der im Auftrag von Khonshu, dem alten ägyptischen Gott des Mondes und der Rache, handelt. Disney+ Zum Interview mit Oscar Isaac

