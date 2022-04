Wann und in welcher Höhe die Preise steigen, erklärte die Konzernführung nicht. Aldi Nord kündigte an, dass Fleisch, Wurst und Butter ab Montag "deutlich teurer" werden

Die Rewe Group kündigte Preiserhöhungen für bestimmte Produktgruppen an. Foto: APA/dpa/Oliver Berg

Berlin – Der deutsche Handelsriese Rewe, der in Österreich mit Billa, Billa plus, Bipa und dem Diskonter Penny vertreten ist, hat für einzelne Warengruppen und Artikel höhere Verkaufspreise angekündigt. "Wir sind aktuell mit einer Vielzahl von steigenden Kosten bei Rohstoffen, Energie und Logistik sowie Preiserhöhungen der Lebensmittelindustrie und Lieferanten konfrontiert", begründete ein deutscher Unternehmenssprecher der Rewe Group die angekündigten Erhöhungen.

Fleisch, Wurst, Butter

Der Sprecher machte keine Angaben, wann und in welcher exakten Höhe die Erhöhungen in den Super- und Diskontmärkten umgesetzt werden. Aldi Nord hatte zuvor angekündigt, dass Fleisch, Wurst und Butter ab diesem Montag "deutlich teurer" werden. Laut einem Bericht der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" sieht sich auch Aldi Süd veranlasst, die Preise anzuheben. Aldi Süd ist in Österreich mit dem Diskonter Hofer auf dem Markt.

Der Rewe-Sprecher betonte, dass man nur dort die Verkaufspreise anheben werde, wo es tatsächlich einen "hohen Kostendruck" gebe. "Erhöhte Preisforderungen von Herstellern und Lieferanten, die nicht durch gestiegene Kosten begründet sind, werden wir auch weiterhin nicht akzeptieren", versprach er. "Denn wir sehen es auch als unsere Aufgabe als Händler an, steigende Preise im Sinne unserer Kunden einzudämmen." (APA, 1.4.2022)