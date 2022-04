[International] Ukraine-Ticker: Kiew meldet Befreiung der gesamten Hauptstadtregion

[Panorama] Politik im Krisenmodus: Schnelle Entscheidungen, langfristige Folgen.

[Kultur] Geschichtsphilosoph: "Kreml krallt sich an Rockzipfel Chinas".

Bum Bum Badabum! Wie Comics die Geschichte der Ukraine nachzeichnen.

[Kommentar] Pharmalobbyistin in der Arzneimittelaufsicht – Minister Rauch zog zu Recht die Notbremse.

[Edition Zukunft] Genmanipulierte Gelsen, Schweine und Kühe: Was kommt da auf uns zu?

[Karriere] Berufswahl: Wie finde ich heraus, was ich wirklich will?

[Wetter] Der Tag beginnt noch wolkenverhangen und an der Alpennordseite schneit es noch leicht. Tagsüber beruhigt sich das Wetter aber, der Niederschlag klingt großteils ab und am Nachmittag kommt vor allem in der Osthälfte zeitweise die Sonne durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 7 bis plus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen 1 bis 9 Grad.

[Zum Tag] 1916: Der Meteorit von Treysa schlägt in Nordhessen ein. Es handelt sich um einen der größten in Deutschland niedergegangenen Meteoriten.