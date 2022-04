(Büro des Präsidenten des Österreichischen Nationalrats, Sobotka. Sobotka hinter seinem Schreibtisch, ein Handy ans Ohr haltend. Ihm gegenüber, stehend, die Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, Rendi-Wagner.)

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

SOBOTKA (ins Telefon): Ah, Herr Präsident, schön dass ich Sie erreich’, grüß Ihnen! Sobotka hier, von Österreich … Austria, ja … Also, warum ich anruf’ … Es ist wegen … Ich hab’ gehört, Sie möchten eventuell gern eine Videoansprache halten in unserem Parlament… Ja … Video … Also, an und für sich gern, es trifft mich nur ein bisserl unvorbereitet. Ich bin grad erst aus Indien zurück, wissen Sie … India, ja. Sehr interessantes Land! Unglaubliche Kultur, ich war tief beeindruckt. Da merkt man erst, wie sehr wir hier in Europa Europa überschätzen, nicht wahr?

RENDI-WAGNER: Komm endlich zur Sache!

SOBOTKA: Also, wie gesagt, ich komm’ also zurück, und man sagt mir, Sie wollen eine Videoansprache halten, na, denk ich mir, kein Problem, machen wir gleich, auf einmal stellt sich heraus, dass die FPÖ dagegen ist und genauso die Dings, die … na, das rote G’sindl halt, und –

RENDI-WAGNER: Sozialdemokratische Partei Österreichs heißen wir, langsam könntest dir’s merken.

SOBOTKA: – dass die also dagegen sind wegen unserer Neutralität oder irgend so was, und jetzt steh’ ich natürlich –

RENDI-WAGNER: Das ist überhaupt nicht wahr! Wir sind überhaupt nicht dagegen, im Gegenteil!

SOBOTKA: Ah, sehen Sie, so geht das bei uns dauernd! Zuerst heißt’s nein, nein, nein, und jetzt sagt mir die Vorsitzende auf einmal, sie sind überhaupt nicht dagegen, im Gegenteil. Bitte, wer soll sich da auskennen?

RENDI-WAGNER: Sag ihm, dass er sich auf uns hundert Perzent verlassen kann. Ich bin Ärztin, sag ihm.

SOBOTKA: Ja, also noch einmal, Herr Präsident, wenn Sie –

RENDI-WAGNER: Du musst das machen, du musst die Einladung aussprechen, verstehst du? Das ist der Knackpunkt! Der Nationalratspräsident muss das machen!

(Nimmt Sobotka das Telefon weg.)

Freundschaft, Herr Präsident. Rendi-Wagner hier, ich bin Ärztin und –

SOBOTKA (nimmt Rendi-Wagner das Telefon weg): Tut mir leid, Herr Präsident, mir ist das alles sehr unangenehm, ein so ein Chaos ist wirklich nur bei uns möglich, Sie können froh sein, dass Sie nicht in Österreich leben müssen, das sag’ ich Ihnen! Sie machen sich keinen Begriff, was bei uns für Zustände –

RENDI-WAGNER: Jetzt lad’ ihn endlich ein!

SOBOTKA: Ja, jedenfalls, wie gesagt … Wenn Sie also wirklich absolut Wert legen auf diese Videoansprache, dann darf ich Sie hiermit herzlich einladen, im österreichischen Parlament… Wie? Bitte? Ich spreche leider Ihre Sprache nicht. Gedunorsch? Was heißt – … Aufgelegt.

(Nach einer kurzen Pause der Verblüffung zu Rendi-Wagner:)

Gedunorsch, weißt du, was das heißt?

RENDI-WAGNER: Ich bin Ärztin, aber keine Dolmetscherin.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 1.4.2022)