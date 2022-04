Oberösterreich-Derby zwischen LASK und Ried in Pasching. Diesmal aber wieder vor vollem Haus. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Pasching/Hartberg/Altach – Beim Duell zwischen dem LASK und der SV Ried vor vollem Haus in Pasching (17.00 Uhr) geht es am Samstag in der 25. Runde der Fußball-Bundesliga nicht nur um die Vorherrschaft in Oberösterreich, sondern vor allem um Platz eins in der Qualifikationsgruppe. Den haben derzeit die Linzer mit 16 Punkten inne, zwei Zähler dahinter lauern die Innviertler auf Rang zwei. Mit einem Heimsieg könnten sich die Athletiker somit ein Stückchen vom Rieder Rivalen absetzen.

"Ich denke, dass es der Anspruch vom LASK sein muss, vor heimischem Publikum dominant aufzutreten. Man kann schon sagen, dass wir in der Favoritenrolle sind", zeigte sich LASK-Coach Andreas Wieland selbstbewusst, ohne die Rieder unterschätzen zu wollen. "Beide Teams haben den Anspruch, oben in dieser Gruppe mitzuspielen. Wir stellen uns auf einen harten Kampf ein."

Ried-Coach Robert Ibertsberger erwartet in Pasching ein intensives Match. "Der LASK hat zuletzt wieder zu seiner alten Stärke zurückgefunden. Sie spielen viele tiefe Bälle, die dem Gegner wehtun können. Wir müssen gut verteidigen, auf die ersten und zweiten Bälle gehen und die Zweikämpfe für uns gewinnen", forderte der 45-Jährige.

WSG in Hartberg gefordert

Rund vier Wochen nach dem 1:0-Sieg in Hartberg ist die WSG Tirol neuerlich in der Steiermark gefordert. Ein Zähler fehlt den Wattenern auf den zehntplatzierten TSV, der ebenfalls gegen den Abstieg punkten will. Die Situation in der Qualigruppe könnte enger kaum sein. "Die Mannschaft brennt darauf, sich für die Niederlage gegen Wattens zu rehabilitieren und damit in der Tabelle auch einen Schritt nach vorne zu machen", sagte TSV-Coach Klaus Schmidt.

Admira im Ländle

Zwei Spiele, vier Punkte: SCR Altach und der FC Admira haben in den ersten beiden Partien der Qualifikationsgruppe die gleiche Punkteausbeute geholt. Im direkten Duell in der Cashpoint Arena am Samstag (17.00 Uhr) wollen beide Teams den positiven Trend prolongieren. Das Schlusslicht würde mit einem Heimerfolg bis auf einen Zähler an den Konkurrenten aus Niederösterreich heranrücken, der sich wiederum selbst viel Luft im Abstiegskampf verschaffen kann. (APA, red, 1.4.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 25. Fußball-Bundesliga-Runde am Wochenende (alle Spiele live auf Sky):

SAMSTAG:

TSV Hartberg – WSG Tirol (Hartberg, Profertil-Arena, 17.00 Uhr, SR Hameter). Bisherige Saisonergebnisse: 2:2 (a), 0:1, (h)

Hartberg: Swete – Farkas, Sonnleitner, Gollner, Klem – Horvat, Diarra, Heil – Niemann, Tadic, Avdijaj

Ersatz: Sallinger – Rotter, Steinwender, Kofler, Lemmerer, Aydin, Schmerböck

Es fehlt: Kröpfl (noch nicht matchfit)

Fraglich: Sonnleitner (angeschlagen), Avdijaj (nach Erkrankung)

WSG: F. Oswald – Koch, Behounek, Stumberger, Schulz – Rogelj, Müller, Blume, Ogrinec – Vrioni, Sabitzer

Ersatz: Ozegovic – Tomic, Ranacher, Ertlthaler, Forst, Prica

Es fehlen: Awoudja, Smith (beide gesperrt), Naschberger (Adduktoren), Anselm (nach Kreuzbandriss)

* * *

LASK – Ried (Pasching, Raiffeisen Arena, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Bisherige Saisonergebnisse: 0:1 (a), 1:0 (h)

LASK: Schlager – Potzmann, Boller, Letard, Renner – Holland, Michorl – Flecker, Goiginger, Horvath – Balic

Ersatz: Gebauer – Filipovic, Luckeneder, Hong, Nakamura, Jovicic, Gruber, Raguz, Schmidt

Es fehlen: Twardzik (Bänderriss Sprunggelenk), Wiesinger (krank)

Ried: Sahin-Radlinger – Wießmeier, Meisl, Plavotic, F. Seiwald – Ziegl, Stosic – Bajic, Nutz, Nene – Canadi

Ersatz: Haas – Lackner, Jovicic, Weberbauer, Offenbacher, Pomer, Lercher, Satin, Mikic

Es fehlen: Chabbi (wieder im Mannschaftstraining), Gragger (Schambein)

* * *

SCR Altach – FC Admira (Altach, Cashpoint Arena, 17.00 Uhr, SR Ebner). Bisherige Saisonergebnisse: 0:2 (a), 0:2 (h)

Altach: Casali – Mischitz, Strauss, Zwischenbrugger, Nanizayamo, Schreiner – Haudum, Gaudino, Nimaga – Monschein, Bischof

Ersatz: Odehnal – Netzer, Ndiaye, Aigner, J. Tartarotti, Bitsche, Nuhiu, L. Nussbaumer

Es fehlen: Edokpolor, Krizman (beide verletzt), Meilinger, Thurnwald (beide gesperrt), Bukta (bei zweiter Mannschaft), Riegler (Schulterverletzung), Reiter (Knöchelverletzung)

Admira: Leitner – Zwierschitz, Ostrzolek, Bauer, Lukacevic – Ebner, L. Malicsek – Vorsager, Kerschbaum, Vodhanel – Surdanovic

Ersatz: Hadzikic – Major, Brugger, Schmiedl, Gattermayer, Ganda, Ristanic, Elmkies, Nikolow

Es fehlen: Mustapha, Starkl (beide krank), Babuscu (Oberschenkel), Luan (Muskelfaserriss)