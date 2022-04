Die Bullen empfangen am Sonntag Rapid und sind logischerweise Favorit – Wiener Austria will Serie gegen Klagenfurt fortsetzen – WAC gegen Sturm

Salzburg/Wien – Rapid hat gefühlte zehn Jahre nicht mehr gegen Red Bull Salzburg gewonnen oder sogar gepunktet (in Wahrheit neun Niederlagen, ein Remis), am Sonntag steigt auswärts in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga der nächste Versuch. Trainer Ferdinand Feldhofer stellt sich mangels Alternative der Aufgabe, wobei er es ablehnt, "über die Favoritenrolle" zu diskutieren. "Unsere aktuelle Form passt aber, die Richtung stimmt."

Salzburg habe zuletzt im Cuphalbfinale gegen den WAC und in der Liga gegen Sturm gewankt. "Gefallen sind sie nicht, das spricht für ihre Klasse." Rapid musste in der Länderspielpause viele Spieler abstellen (nicht fürs A-Team, für die Nachwuchsauswahlen), insofern ist ein Training nur beschränkt möglich gewesen. Die Amateure übten gemeinsam mit den Profis. "Wir haben einen Blick auf die Talente geworfen. Es war positiv."

Salzburg konnte natürlich auch nicht in Vollbesetzung arbeiten, der Meister versorgte mehrere Kontinente mit Fußballern. Trainer Matthias Jaissle, ein höflicher Mann, warnt pflichtbewusst vor dem Gegner. "Sie sind unfassbar erfolgreich konstant unterwegs. Wir wissen auch genau, wie es in Wien war, ein total knappes Spiel." Salzburg gewann in Hütteldorf 2:1. Die Rapidler würden sehr aggressiv agieren und eine gute Mentalität auf den Platz bringen. "Wir wollen aber erneut zeigen, dass wir die beste Mannschaft in Österreich sind." Ein Gelingen ist durchaus wahrscheinlich.

Austria vs. Austria

Die anderen Partien in der Meistergruppe lauten Austria Wien gegen Austria Klagenfurt und WAC gegen Sturm Graz. Die vier plus Rapid sind am zweiten Platz äußerst interessiert, der berechtigt zur Teilnahme an der Champions-League-Quali.

Nach Niederlagen gegen die Wiener Austria und Salzburg peilen die Lavanttaler den ersten Sieg in der Meistergruppe seit der Liga-Teilung an. Bei einem vollen Erfolg würden die fünftplatzierten Kärntner punktemäßig mit dem Tabellen-Zweiten aus Graz gleichziehen, die Steirer wiederum sind bestrebt, den Platz hinter Salzburg abzusichern.

Die Wiener Austria ist sechs Spiele in Folge ungeschlagen, zuletzt mussten Patrick Pentz und Co. beim 1:1 gegen Rapid zum ersten Mal 2022 Punkte abgeben. Mit einem Sieg gegen das Meistergruppen-Schlusslicht aus Kärnten soll die Chance auf Platz zwei gewahrt bleiben, Trainer Manfred Schmid ist nach Corona-Infektion ("Ich spüre Nachwehen") wieder mit dabei und höchstmotiviert. (hac, APA, red, 1.4.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 25. Fußball-Bundesliga-Runde am Wochenende (alle Spiele live auf Sky):

SONNTAG:

WAC – Sturm (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 14.30 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 1:4 (h), 3:0 (a)

WAC: Kofler – Dedic, Baumgartner, Lochoshvili, Novak – Peretz, Leitgeb, Liendl, Taferner – Röcher, Baribo

Ersatz: Kuttin – Gugganig, Jasic, Veratschnig, Stratznig, Wernitznig, Sprangler, Boakye, Vizinger

Es fehlt: Scherzer (Sprunggelenk)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Gorenc-Stankovic – Hierländer, Sarkaria, Prass – Jantscher, Höjlund

Ersatz: Schützenauer – Jäger, Borkovic, Kuen, Kronberger, Niangbo, Lang, Kiteishvili

Es fehlen: Geyrhofer (Knie-OP), Ingolitsch (bei Sturm II), Ljubic (Rücken), Mwepu (Knie/rekonvaleszent)

* * *

Austria Wien – Austria Klagenfurt (Wien, Generali Arena, 14.30 Uhr, SR Kijas). Bisherige Saisonergebnisse: 1:1 (h), 0:0 (a)

Austria: Pentz – Martins, Mühl, Galvao, Suttner – Braunöder, Martel – Keles, Grünwald, Fischer – Djuricin

Ersatz: Helac – Ivkic, Schoissengeyr, Demaku, Vucic, Jukic, Ohio

Es fehlen: Huskovic (gesperrt), Handl (krank), Teigl (Kopfverletzung), El Sheiwi (nach Kreuzbandriss), Wustinger (Knöchel)

Klagenfurt: Menzel – Gkezos, Saravanja, N. Wimmer, Schumacher – Cvetko, Gemicibasi – Timossi Andersson, Greil, Jaritz – Pink

Ersatz: Moser – Blauensteiner, Rieder, Moreira, Fridrikas, Roberts, Rep, Pecirep

Es fehlen: Mahrer (zweifacher Bänderriss im Knöchel), Paul (Knie-OP), Fuchs, Von Haacke (beide Trainingsrückstand), Hasenhüttl (Ferse), Hadzic (Hüfte), Maciejewski (Fuß-OP), Amanda (Knie)

* * *

Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 17.00 Uhr, SR Harkam). Bisherige Saisonergebnisse: 2:0 (h), 2:1 (a)

Salzburg: Köhn – Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer – Capaldo, Camara, Sucic, N. Seiwald – Adamu, Okafor

Ersatz: Mantl – Van der Brempt, Piatkowski, Kjaergaard, Onguene, Bernardo, Junuzovic, Bernede, Adeyemi, Sesko

Es fehlen: Koita (im Aufbautraining), Okoh (Knie), Vallci (im Mannschaftstraining nach Achillessehnenriss), Guindo (Rücken)

Fraglich: Aaronson, Adeyemi (beide angeschlagen)

Rapid: N. Hedl – Stojkovic, Aiwu, K. Wimmer, Moormann – Grahovac, Ljubicic – Schick, Zimmermann, Grüll – Druijf

Ersatz: Unger – Auer, Querfeld, Petrovic, Demir, Knasmüllner, Schobesberger, Arase, Oswald, Kitagawa

Es fehlen: Hofmann (Wadenverletzung), Greiml (nach Knie-OP), Schuster (Knochenmarksödem), Gartler (Oberschenkelverletzung), Strunz, Dibon (beide im Mannschaftstraining)