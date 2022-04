Die Waffenruhe soll am Samstagabend um 19 Uhr Ortszeit mit der Option auf eine Verlängerung beginnen

Ein Arbeiter in Sanaa, der Hauptstadt des Jemen. Foto: Reuters / KHALED ABDULLAH

Sanaa – Die Kriegsparteien im Jemen haben sich nach Angaben der Uno auf eine zweimonatige Waffenruhe verständigt. Diese beginne am Samstagabend um 19 Uhr Ortszeit mit der Option einer Verlängerung, teilte der Uno-Sondergesandte Hans Grundberg am Freitagabend mit. Am Samstag beginnt auch der Fastenmonat Ramadan.

Der Krieg im Jemen hält seit sieben Jahren an. Dort führen die Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran einen Stellvertreterkrieg. Während der Iran die schiitischen Huthi-Rebellen unterstützt, führt Saudi-Arabien eine Gruppe sunnitisch geprägter Golfstaaten im Kampf gegen diese Aufständischen an. Saudi-Arabien unterstützt damit die international anerkannte jemenitische Regierung von Abd-Rabbu Mansur Hadi, die von den Huthi-Rebellen 2014 aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben worden war. (APA, 1.4.2022)