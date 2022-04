Christa Wirthumer-Hoche geht in Pension. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Die AGES hat die geplante und umstrittene Neubesetzung der Leitung der Medizinmarktaufsicht gestoppt. Ende Jänner sorgte die Bestellung einer bisherigen Pharmalobbyistin für Aufregung, Anti-Korruptionsexperten orteten eine Unvereinbarkeit. Gesundheitsministerium und AGES, bei der die Medizinmarktaufsicht angesiedelt ist, wollten damals noch keinen Interessenskonflikt erkennen. Nun hieß es seitens der AGES, die Neubesetzung werde nicht wie geplant vorgenommen.

Am Freitagabend bestätigte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auf APA-Anfrage einen Bericht der "Salzburger Nachrichten", wonach der Posten nicht wie vorgesehen an Helga Tieben geht. Laut "SN" hätte die bisherige Direktorin für Zulassungsbereich und Innovation im Verband der pharmazeutischen Industrie Pharmig eigentlich bereits am 1. April bei der Medizinmarktaufsicht beginnen sollen und die Leitung Anfang Juni übernehmen. Auch das Gesundheitsministerium bestätigte am späten Freitagabend, dass die Personalentscheidung nicht wie geplant vorgenommen wird.

Negative Berichterstattung

"In den vergangenen Wochen kam es durch die geplante Neubesetzung der Geschäftsfeldleitung der AGES Medizinmarktaufsicht zu einer negativen Berichterstattung, die auf diesem sensiblen Gebiet für große Unruhe sorgte", so die AGES in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. "Um dem entgegenzuwirken kam die AGES zu dem Entschluss, dass die Neubesetzung nicht wie geplant vorgenommen wird."

Grund sei "eine sachliche Erwägung, die professionelle Arbeit im Bereich Arzneimittel und Medizinprodukte unbeeinflusst von medialem Interesse fortsetzen zu können. Denn die AGES Medizinmarktaufsicht leistet einen wesentlichen Beitrag zur Medikamentensicherheit in Österreich."

Die Medizinmarktaufsicht in der AGES hat mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist zuständig für Arzneimittelzulassungen, klinische Prüfungen und Überwachung der Arzneimittelsicherheit. Die bisherige Chefin Christa Wirthumer-Hoche geht im Sommer in Pension.

Breite Kritik

Dass ihre Nachfolgerin mit Helga Tieben ausgerechnet eine bisherige Direktorin der pharmazeutischen Industrie Pharmig hätte werden sollen, sorgte u.a. bei Transparency Österreich für Kritik, Gesundheitsexpertin Claudia Wild sah Ende Jänner "Interessenskonflikte, die sehr offensichtlich auf der Hand liegen". Kritik kam damals auch von Martin Kreutner, Mit-Initiator des Anti-Korruptions-Volksbegehrens sowie seitens den Oppositionsparteien SPÖ und NEOS. Es folgten auch parlamentarische Anfragen, etwa durch NEOS-Mandatar Gerald Loacker, aber auch seitens der FPÖ.

Das Gesundheitsministerium verwies Ende Jänner noch darauf, dass die AGES beim Auswahlprozess mittels Ausschreibung und Hearingkommission den Vorgaben entsprochen habe. Und von der AGES selbst hieß es damals, Tieben habe durch ihre fachliche und persönliche Kompetenz etwa im Arzneimittelrecht im Auswahlverfahren am meisten überzeugt und sei als Expertin anerkannt. (APA, 1.4.2022)