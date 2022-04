In Linz findet am Samstag der Landesparteitag der FPÖ Oberösterreich statt. Neben Haimbuchner ist auch Parteichef Kickl als Redner geladen

Lädt zum Parteitag der FPÖ-Oberösterreich: Manfred Haimbuchner. Foto: FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Im Linzer Designcenter wird sich heute Vormittag Oberösterreichs Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner der Wiederwahl stellen. Seit zwölf Jahren führt der 43-Jährige die blaue Landesgruppe an. Gewählt wurde er erstmals 2010 als Nachfolger des mittlerweile verstorbenen Lutz Weinzinger. Der heutige Landesparteitag steht unter dem Motto "Heimat, Freiheit, Zuverlässigkeit". Neben der vierten Obmann-Wahl für Haimbuchner ist auch FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl als Redner geladen.

Veranstaltung mit 3G-Regel

Aufgreifen werden die FPÖ-Politiker aller Voraussicht nach die Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens Mittwochabend im Linzer Bahnhofsviertel. Tatverdächtig sind vier junge Asylwerber. Haimbuchner hatte bereits unmittelbar nach der Tat gefordert, dass die EU straffällige Migranten "unter internationaler Aufsicht in Brüssel oder anderswo verwahren" solle. "Mir ist bewusst, dass wir aus rechtlichen Gründen aktuell keine Jugendlichen nach Afghanistan abschieben können, aber ich bin nicht bereit, diese Gefährder hierzubehalten oder sie auf Kosten des Steuerzahlers hier durchzufüttern", so Haimbuchner. "Wir müssen hier mit dem Schwert des Rechtsstaats eine klare Trennlinie in den Boden ziehen und jedem die Behandlung zukommen lassen, die er verdient", meinte er in Hinblick auf ukrainische Vertriebene.

Im Gegensatz zur ÖVP, die vor einer Woche ihren Landesparteitag online abgehalten hat, findet die Veranstaltung bei der FPÖ in Präsenz und mit 3G-Regel statt. Am Programm steht neben der Wiederwahl Haimbuchners die Kür seiner Stellvertreter.

Herbe Verluste bei vergangener Landtagswahl

So rückt der Linzer Stadtrat Michael Raml in die Riege der Vizes nach, ebenfalls neu sind die Nationalratsabgeordneten Hermann Brückl und Rosa Ecker. Bereits bisher Haimbuchners Stellvertreter waren der Welser Bürgermeister Andreas Rabl und Nationalratsabgeordneter Gerhard Deimek. Nicht mehr zur Wahl stehen die ehemalige Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller, Ex-Landesrat Elmar Podgorschek und die ehemalige Landtagsabgeordnete Ulrike Wall.

Die oberösterreichische FPÖ hat bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst Verluste hinnehmen müssen: Man fiel von 30,36 auf 19,77 Prozent der Stimmen, verlor einen von drei Landesregierungssitzen und sieben von 18 Landtagsmandaten. Dennoch wurde die Fortsetzung der schwarz-blauen Koalition erreicht, auch wenn die beiden Partner eher selten miteinander auftreten.

Die blaue Parteispitze in Oberösterreich hatte nicht immer viel Freude mit dem rigoros impfkritischen Kurs ihres Bundesparteichefs Kickl. Beim Parteitag könnte man sich aber angesichts der geopolitischen Entwicklungen thematisch wieder näher sein. (mro, red, 2.4.2022)