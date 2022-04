52 Verstorbene gaben die Ministerien an. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 1.958

Der Rückgang an Neuinfektionen setzt sich am Samstag fort. Foto: APA/HANS PUNZ

Am Samstag haben die Behörden 19.043 Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es in Österreich bisher 3.873.448 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (2. April, 9.30 Uhr) sind österreichweit 15. 957 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben, das sind um 52 mehr als gestern., und 3. 537.192 wieder genesen. Derzeit befinden sich 3.010 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 225 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 622

Kärnten: 970

Niederösterreich: 4.785

Oberösterreich: 3.327

Salzburg: 945

Steiermark: 2.288

Tirol: 912

Vorarlberg: 889

Wien: 4.305

(red, 2.4.2022)