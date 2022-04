Die Reds punkten wie auch die Citizens voll und liegen weiter einen Punkt hinter Tabellenführer ManCity. Foto: EPA/ANDREW YATES

Liverpool – Nur kurz hat die Freude von Liverpool über die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League gewährt: Das Team von Trainer Jürgen Klopp besiegte am Samstag zum Auftakt der 31. Runde im Heimspiel Abstiegskandidat Watford mit 2:0 und überholte für wenige Stunden Manchester City. Doch der Meister eroberte Platz eins umgehend mit einem 2:0-Sieg beim Vorletzten Burnley zurück. Chelsea kassierte unterdessen eine heftige 1:4-Heimniederlage gegen Brentford.

Diogo Jota (22.) und Fabinho (89.) aus einem Elfmeter stellten den Erfolg der Reds sicher. Watford-Goalie Daniel Bachmann sah den zehnten Liverpool-Ligasieg in Serie von der Ersatzbank aus. Die Klopp-Truppe konnte im Anschluss zusehen, wie Titelverteidiger City mit dem gleichen Ergebnis in Burnley drei Punkte einfuhr. Kevin De Bruyne (5.) und Ilkay Gündogan (25.) machten schon vor der Pause alles klar für die Mannschaft von Coach Pep Guardiola, die nun weiter einen Zähler Vorsprung auf Liverpool hat. Nächste Woche am Sonntag kommt es in Manchester zum direkten Duell.

Heimpleite für Chelsea gegen Brentford

Der Tabellendritte Chelsea schlitterte hingegen in ein 1:4-Heimdebakel gegen Brentford. Vor dem Champions-League-Hit gegen Real Madrid am Mittwoch präsentierten sich die Blues in keinem guten Zustand. Zwar brachte Antonio Rüdiger Chelsea zunächst mit 1:0 in Führung (48.). Doch Vitaly Janelt (50.) und Christian Eriksen (54.), der nach seinen beiden Toren im dänischen Nationalteam erneut erfolgreich war, drehten das Match. Erneut Janelt (61.) und Yoane Wissa (87.) machte den Auswärtssieg Brentfords perfekt.

Ein 1:1 erkämpfte sich Ralph Hasenhüttls Southampton in Leeds gegen United. James Ward-Prowse sorgte mit seinem Treffer zum 1:1 (49.) für den Auswärtspunkt der Saints, die in der Tabelle mit 36 Zählern Rang elf belegen. (APA, 2.4.2022)