Wer in Wien einen Gratis-PCR-Test machen will, wird künftig wieder wohl vermehrt Apothekenschildern folgen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Mit 1. April wurde das Corona-Testangebot österreichweit reformiert. Bezahlt werden nur noch je fünf PCR- und Antigentests pro Person und Monat – mit etlichen Ausnahmen, etwa für Krankenhäuser, Pflegeheime und Kindergärten sowie symptomatische Personen. Wie die einzelnen Bundesländer das neue Testsystem umsetzen, ist unterschiedlich.

Die Stadt Wien setzt etwa weiterhin auf das "Alles Gurgelt"-Programm und Teststraßen, verzichtete vorerst aber auf die weitere Einbeziehung von Apotheken. Die PCR-Gratistests in Apotheken seien direkt mit dem Bund abgerechnet worden, sagte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). "Wir finden es sehr schade, dass der Bund die Apotheken aus der Testverordnung genommen und die Verträge mit den Apotheken beendet hat", sagte der Politiker am Donnerstag. Man arbeite an einer Lösung, hieß es.

Vereinbarung Lifebrain-Apothekerkammer

Am Samstag dürfte diese Lösung in der Bundeshauptstadt gefunden worden sein. Denn laut "Wien heute" hat sich die Wiener Apothekerkammer mit dem "Alles gurgelt"-Auftragnehmer, der Firma Lifebrain, auf eine Zusammenarbeit geeinigt. "Ich kann heute sagen, dass wir nach sehr intensiven, aber schnellen Verhandlungen Gott sei Dank zu einem positiven Abschluss gekommen sind. Das heißt: Die Wiener Apotheken werden quasi als Subunternehmer der Firma Lifebrain fungieren", sagte Philipp Saiko, Präsident der Wiener Apothekerkammer.

Laut Hackers Sprecher sei es aus vergaberechtlichen Gründen nicht möglich gewesen, die Apotheken selbst direkt mit der Abwicklung zu betrauen. Eine Neuausschreibung hätte aber EU-weit erfolgen müssen und dementsprechend länger gedauert. Deshalb habe man auf eine Vereinbarung zwischen den Wiener Apotheken und Lifebrain hingearbeitet.

Laut "Wien heute" sollen die neuen Testkits in der nächsten Woche an die Apotheken geliefert werden. "Ich gehe davon aus, dass wir Ende nächster Woche oder spätestens mit Montag, 11. April, voll dieses Service anbieten können und dann nur einige Tage quasi verloren haben", so Saiko. (red, 2.4.2022)